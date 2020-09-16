Рыбка выигрывает третий матч из трех в чемпионате Латвии

В перенесенном матче 7-го тура чемпионата Латвии ФК Лиепая на своем поле обыграли Спартакс со счетом 3:2. В составе победителей весь матч провел украинский голкипер Александр Рыбка. Для него это третья игра в чемпионате Латвии и третья победа. Лиепая идет на 6-м месте, а лидирует ФК Рига.

Напомним, что в минувшем сезоне Александр отыграл в девяти поединках чемпионата Азербайджана за Сабаил. «Сабаил» Рыбка покинул в статусе свободного агента.

За свою карьеру 33-летний страж ворот поиграл за киевское «Динамо», донецкий «Шахтер», «Оболонь», турецкие «Карабюкспор» и «Афжет Афьонспор».