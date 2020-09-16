Дания. Гол Яковенко принес Эсбьергу победу

В матче второго тура Первого дивизиона чемпионата Дании Эсбьерг на своем поле обыграл Кеге со счетом 1:0. В составе хозяев единственный гол провел украинский нападающий Юрий Яковенко.
После двух туров команда Яковенко на вершине турнирной таблицы.
В прошлом сезоне Яковенко сыграл за Эсбьерг 25 матчей и забил 7 мячей. За датский клуб украинец выступает с 2017 года, куда перешел из кипрского Анортосиса.
Виталий Петровский, Sport.ua
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