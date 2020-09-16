Лех разгромил Хаммарбю в Лиге Европы, Костевич следил за этим со скамейки

Сегодня, 16 сентября, состоялись три матча 2-го раунда квалификации Лиги Европы.
Польский «Лех» вышел в третий раунд после того, как разгромил шведский «Хаммарбю» (3:0). Украинский футболист польского клуба Владимир Костевич всю игру оставался в резерве.
Голландский «Виллем II» крупно переиграл «Прогрес» из Люксембурга (5:0), эту игру обслуживал украинский рефери Николай Балакин.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
«Хаммарбю» (Швеция) – «Лех» (Польша) – 0:3
Голы: Педру Тиба, 55, Каминьски, 89, Мархвиньски, 90+3.
Удаление: Андерсен («Хаммарбю»), 63.
«Прогрес» Нидеркорн (Люксембург) – «Виллем II» (Голландия) – 0:5
Голы: Павлидис, 20, 34, Саглам, 28, Нуннели, 46, Ндайишимий, 65.
Судья: Балакин (Украина).
Б36 «Торсхавн» (Фарерские острова) – «Нью-Сейнтс» (Уэльс) – 2:2 (пен – 5:4)
Голы: Пжибильски, 47, Радосавлевич, 120+2 – Смит, 81, Эббе, 112.
Источник — Sport.ua
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