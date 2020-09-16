Омония
5:3
Црвена Звезда
16.09.2020, FT

Кипрская Омония неожиданно пробилась в 4-й раунд квалификации ЛЧ

Команда по пенальти одолела «Црвену Звезду» из Сербии

  • 16.09.2020 20:55
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  • 4 комментария
Кипрская Омония неожиданно пробилась в 4-й раунд квалификации ЛЧ
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Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Кипрская «Омония» неожиданно пробилась в 4-й раунд квалификации ЛЧ. Команда дома по пенальти одолела «Црвену Звезду» из Сербии.

В следующем раунде отбора ЛЧ «Омония» сыграет против греческого «Олимпиакоса», эта стадия будет состоять из двух матчей.

Лига чемпионов 2020/21

3-й раунд квалификации

«Омония» (Кипр) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 1:1 (пен. – 4:2)

Голы: Люфтнер, 31 – Иванич, 45+1.

«Омония»: Фабиану, Губочан (Кусулос, 90+3), Лецьякс, Ланг, Люфтнер, Хорди Гомес, Витор Гомеш, Ботеак, Папулис (Лоизу, 98), Сантос (Асанте, 118), Какуллис (Сене, 65).

«Црвена Звезда»: Борьян, Родич (Гаич, 106), Милунович, Дегенек, Гобелич, Канга, Саного, Иванич (Йованчич, 81), Бен Набуан, Катаи (Гаврич, 101), Вуканович (Фальчинелли, 89).

Предупреждения: Саного, 15. Катаи, 52. Губочан, 53. Ланг, 64. Хорди Гомес, 83. Кусулос, 92. Сене, 110. Милунович, 116. Гаич, 118.

Судья: Кавана (Англия).

Никосия. Стадион ГСП.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 16.09.2020 21:47
    0
    ОМОНия – это любимая команда Лукашенко?
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 16.09.2020 21:18
    +1
    Нечего газпромовским подстилкам делать в ЛЧ.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.09.2020 21:08
    -9
    Почти как динамовский курятник
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 16.09.2020 20:58
    +1
    какой позор....(((
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 16.09.2020 21:18
    +1
    Нечего газпромовским подстилкам делать в ЛЧ.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 16.09.2020 20:58
    +1
    какой позор....(((
    Ссылка
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 16.09.2020 21:47
    0
    ОМОНия – это любимая команда Лукашенко?
    Ссылка
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