Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Кипрская «Омония» неожиданно пробилась в 4-й раунд квалификации ЛЧ. Команда дома по пенальти одолела «Црвену Звезду» из Сербии.
В следующем раунде отбора ЛЧ «Омония» сыграет против греческого «Олимпиакоса», эта стадия будет состоять из двух матчей.
Лига чемпионов 2020/21
3-й раунд квалификации
«Омония» (Кипр) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 1:1 (пен. – 4:2)
Голы: Люфтнер, 31 – Иванич, 45+1.
«Омония»: Фабиану, Губочан (Кусулос, 90+3), Лецьякс, Ланг, Люфтнер, Хорди Гомес, Витор Гомеш, Ботеак, Папулис (Лоизу, 98), Сантос (Асанте, 118), Какуллис (Сене, 65).
«Црвена Звезда»: Борьян, Родич (Гаич, 106), Милунович, Дегенек, Гобелич, Канга, Саного, Иванич (Йованчич, 81), Бен Набуан, Катаи (Гаврич, 101), Вуканович (Фальчинелли, 89).
Предупреждения: Саного, 15. Катаи, 52. Губочан, 53. Ланг, 64. Хорди Гомес, 83. Кусулос, 92. Сене, 110. Милунович, 116. Гаич, 118.
Судья: Кавана (Англия).
Никосия. Стадион ГСП.
Источник — Sport.ua
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