ОФИЦИАЛЬНО: Три футболиста Металла заразились коронавирусом

Два игрока «Металла», полузащитник Сергей Романов и капитан команды нападающий Руслан Фомин, почувствовали недомогание и были отправлены для сдачи ПЦР-тестов. У обоих результаты оказались положительными.

В данный момент Романов и Фомин находятся на самоизоляции и в постоянном контакте с клубными врачами.

ФК «Металл», заботясь о здоровье футболистов и персонала, провел тестирование на коронавирус всех остальных представителей команды — футболистов, тренеров и административного персонала.

Результаты оказались отрицательными у всех, кроме тренера вратарей Андрея Диканя и полузащитника Максима Багачанского. Они также отправились на предусмотренную медицинским протоколом двухнедельную самоизоляцию и не помогут команде в ближайшую субботу в Никополе.

Команда продолжает подготовку к следующей игре. Матч 3-го тура чемпионата Второй лиги «Никополь» — «Металл» состоится 19-го сентября. Начало в 16:00.