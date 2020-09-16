ФОТО. Стильный Колос. Украинская команда прилетела в Грецию

Ковалевскому клубу предстоит поединок Лиги Европы с «Арисом»

  • 16.09.2020 18:21
  • 760 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Стильный Колос. Украинская команда прилетела в Грецию
© ФК Колос Ковалевка

В среду, 16-го сентября, ковалевский «Колос» прибыл в Афины. В Греции «Колос» проведет поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Арисом».

Стоит отметить стильный внешний вид игроков «Колоса».

Поединок «Арис» — «Колос» состоится в четверг, 17-го сентября, в 21:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

(4 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 16.09.2020 18:37
    +1
    Неплохо
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 18:30
    -2
    Костюмы с кроссовками это точно колхоз Светлый путь.
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    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 16.09.2020 18:27
    +4
    Молодцы.Приятно смотреть.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 16.09.2020 18:27
    +4
    Молодцы.Приятно смотреть.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 16.09.2020 18:37
    +1
    Неплохо
    Ссылка
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