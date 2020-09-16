ФОТО. Стильный Колос. Украинская команда прилетела в Грецию

В среду, 16-го сентября, ковалевский «Колос» прибыл в Афины. В Греции «Колос» проведет поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Арисом».
Стоит отметить стильный внешний вид игроков «Колоса».
Поединок «Арис» — «Колос» состоится в четверг, 17-го сентября, в 21:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Колос Ковалевка
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