Шахтер готовится к матчу с Зарей без трех игроков

«Шахтер» продолжает подготовку к матчу 3-го тура Премьер-лиги с «Зарей». Команда получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19: у всех отрицательные.

16-го сентября утренняя тренировка длилась полтора часа и была направлена на тактическую работу. Подопечные Луиша Каштру укрепляли игровые взаимосвязи и синхронность действий в обороне и атаке. В общей группе все, кроме Максима Малышева, Исмаили и Владислава Вакулы.

Поединок чемпионата Украины «Заря» – «Шахтер» состоится 20-го сентября на «Славутич-Арене» в Запорожье. Начало в 17:00. Игра пройдет со зрителями.