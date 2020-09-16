Шахтер готовится к матчу с Зарей без трех игроков

«Шахтер» продолжает подготовку к матчу 3-го тура Премьер-лиги с «Зарей». Команда получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19: у всех отрицательные.
16-го сентября утренняя тренировка длилась полтора часа и была направлена на тактическую работу. Подопечные Луиша Каштру укрепляли игровые взаимосвязи и синхронность действий в обороне и атаке. В общей группе все, кроме Максима Малышева, Исмаили и Владислава Вакулы.
Поединок чемпионата Украины «Заря» – «Шахтер» состоится 20-го сентября на «Славутич-Арене» в Запорожье. Начало в 17:00. Игра пройдет со зрителями.
👊🏻 Вперед, команда! 🔜 Матч #ЗаряШахтер! ⠀ 👊🏻 Go, team! 🔜 The match #ZoryaShakhtar! ⠀ 👊🏻 Уперед, командо! 🔜 Матч #ЗоряШахтар! ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #1936 #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #Lviv #Львов #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.