Рональд КУМАН: «Конфликт Месси и Барселоны прошел мимо меня»

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился своим мнением по поводу конфликта Лионеля Месси с руководством клуба, который едва не привел к уходу аргентинца из «Барселоны»:

«По большей части это прошло мимо меня. В основном это был конфликт Месси и клуба.

С тех пор я пообщался с Месси, и мы будем продолжать работать».