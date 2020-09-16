Рональд КУМАН: «Конфликт Месси и Барселоны прошел мимо меня»

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился своим мнением по поводу конфликта Лионеля Месси с руководством клуба, который едва не привел к уходу аргентинца из «Барселоны»:
«По большей части это прошло мимо меня. В основном это был конфликт Месси и клуба.
С тех пор я пообщался с Месси, и мы будем продолжать работать».
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Источник — FOX Sports
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