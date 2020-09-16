ФОТО. Алиев отправился на море

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины решил посвятить время отдыху

  • 16.09.2020 16:50
  • 3683 просмотра
  • 6 комментариев
ФОТО. Алиев отправился на море
© Instagram. Александр Алиев

35-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев отправился отдохнуть на море.

«Морееееее», — написал Алиев в Instagram, комментируя свежее фото.

Ранее сообщалось, что Алиев получил тренерскую лицензию категории А.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Морееееее💪💪💪💪🏝🏝🏝

Публикация от 📽 ALEKSANDR ALIEV 📽 (@aliev_sasha8)

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 16.09.2020 18:02
    0
    В самолете же нужно постоянно быть в маске, даже спать, кроме приема пищи.
    Не похоже, что бы он ел.
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 16.09.2020 17:42
    -2
    А кто такой Алиев?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 16.09.2020 17:22
    -1
    Да сейчас в Турции весь аллкогольь исчезнет,,моорозючка насосаа...ла путевкай расплатились думает порадуетт кеента подарила путевку ему !
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    padlo95
      padlo95, 16.09.2020 17:07
    +4
    Причем этот Алкаш к спорт новостям.....? Боже, он уехал на море))) сенсация......
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 16.09.2020 17:04
    +5
    Поздравляю!!! Есть за что ехать? КЕНТ
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 16.09.2020 17:03
    +6
    Кєнт вже настільки спився, шо поїхав на річку і думає шо то море:?
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 16.09.2020 17:03
    +6
    Кєнт вже настільки спився, шо поїхав на річку і думає шо то море:?
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 16.09.2020 17:04
    +5
    Поздравляю!!! Есть за что ехать? КЕНТ
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 16.09.2020 17:07
    +4
    Причем этот Алкаш к спорт новостям.....? Боже, он уехал на море))) сенсация......
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 16.09.2020 18:02
    0
    В самолете же нужно постоянно быть в маске, даже спать, кроме приема пищи.
    Не похоже, что бы он ел.
    Ссылка
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