ФОТО. Алиев отправился на море

35-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев отправился отдохнуть на море.
«Морееееее», — написал Алиев в Instagram, комментируя свежее фото.
Ранее сообщалось, что Алиев получил тренерскую лицензию категории А.
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Источник — Instagram
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Не похоже, что бы он ел.
Не похоже, что бы он ел.
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