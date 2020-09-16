Экс-игрок сборной Англии призвал Вест Хэм продать Ярмоленко

Даррен Бент считает, что украинский форвард должен уйти

  • 16.09.2020 16:25
  • 2477 просмотров
  • 3 комментария
Экс-игрок сборной Англии призвал Вест Хэм продать Ярмоленко
© twitter.com/WestHam

Экс-форвард сборной Англии Даррен Бент считает, что «Вест Хэму» стоит продать Андрея Ярмоленко:

«Следует ли «Вест Хэму» продать Ярмоленко? Да, 100%, точно нужно – он это тот, кого я бы определенно попытался продать, чтобы заработать денег на трансфере.

Но мы видели вспышки, в которых Ярмоленко был великолепным. Помню его гол против «Челси», великолепное завершение. И вроде против «Манчестер Юнайтед» он был очень и очень хорош.

Но кроме того, есть лишь несколько матчей, где Ярмоленко играл хорошо. Я бы постарался его продать и затем подписать новых игроков».

Вчера Ярмоленко сделал голевую передачу в матче Кубка лиги против «Чарльтона».

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Источник — Football Insider

(13 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.09.2020 17:02
    0
    Есть предложение Ярмолке стать кетайцем. Англичанин - ну явно не его уровень
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 16.09.2020 16:53
    0
    Так спочатку дайте йому ігрового часу...., а не 10-15 хв., коли вже до 75 хв. все вирішено у команд суперників...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 16.09.2020 16:42
    +1
    Кто этот бывший?
    Хотя с другой стороны согласен что наш ярмола может быть великолепный.
    Мы это знаем
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 16.09.2020 16:42
    +1
    Кто этот бывший?
    Хотя с другой стороны согласен что наш ярмола может быть великолепный.
    Мы это знаем
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.09.2020 17:02
    0
    Есть предложение Ярмолке стать кетайцем. Англичанин - ну явно не его уровень
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 16.09.2020 16:53
    0
    Так спочатку дайте йому ігрового часу...., а не 10-15 хв., коли вже до 75 хв. все вирішено у команд суперників...
    Ссылка
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