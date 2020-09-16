Экс-игрок сборной Англии призвал Вест Хэм продать Ярмоленко

Экс-форвард сборной Англии Даррен Бент считает, что «Вест Хэму» стоит продать Андрея Ярмоленко:
«Следует ли «Вест Хэму» продать Ярмоленко? Да, 100%, точно нужно – он это тот, кого я бы определенно попытался продать, чтобы заработать денег на трансфере.
Но мы видели вспышки, в которых Ярмоленко был великолепным. Помню его гол против «Челси», великолепное завершение. И вроде против «Манчестер Юнайтед» он был очень и очень хорош.
Но кроме того, есть лишь несколько матчей, где Ярмоленко играл хорошо. Я бы постарался его продать и затем подписать новых игроков».
Вчера Ярмоленко сделал голевую передачу в матче Кубка лиги против «Чарльтона».
Источник — Football Insider
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Хотя с другой стороны согласен что наш ярмола может быть великолепный.
Мы это знаем
Хотя с другой стороны согласен что наш ярмола может быть великолепный.
Мы это знаем
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