Экс-игрок сборной Англии призвал Вест Хэм продать Ярмоленко

Экс-форвард сборной Англии Даррен Бент считает, что «Вест Хэму» стоит продать Андрея Ярмоленко:

«Следует ли «Вест Хэму» продать Ярмоленко? Да, 100%, точно нужно – он это тот, кого я бы определенно попытался продать, чтобы заработать денег на трансфере.

Но мы видели вспышки, в которых Ярмоленко был великолепным. Помню его гол против «Челси», великолепное завершение. И вроде против «Манчестер Юнайтед» он был очень и очень хорош.

Но кроме того, есть лишь несколько матчей, где Ярмоленко играл хорошо. Я бы постарался его продать и затем подписать новых игроков».

Вчера Ярмоленко сделал голевую передачу в матче Кубка лиги против «Чарльтона».