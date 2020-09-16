Андрей ЛУНИН: «Мы продолжаем тренировки»

21-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин продолжает подготовку к новому сезону в составе испанской команды.
«Мы продолжаем тренировки, ожидая нашего первого матча в Ла Лиге», — написал Лунин в Instagram.
В воскресенье, 20-го сентября, в рамках 2-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде сыграет против «Сосьедада».
⚽️ 🧤 Seguimos entrenando con la mirada puesta en nuestro primer partido de @LaLiga ▪️ Ми продовжуємо тренування, дивлячись на наш перший матч “La Liga” ▪️ We continue training with our eyes set on our first “La Liga” match. @nikefootball @brave_gk_official #HalaMadrid #RMCity #training #goalkeeper #AndreyLunin #AL #training #laliga #edit #design #picoftheday #instagram #підготовка #підготовка #сезон #picoftheday 🎥 @puzzlecomunicaciones
Источник — Instagram
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