Суперагент Хорхе. Как отец Месси управляет богатствами своего сына

«Кто может быть готов к такому? – спрашивал Хорхе Месси в 2016 году. – Наверное, никто. Я наблюдал за тем, как работали представители других игроков. Вряд ли это так сложно».

И правда, кто готов к такой работе? С самого начала, когда юный Лео в 13-летнем возрасте прибыл в Барселону, он был не таким, как все. Он нуждался в постоянном присмотре врачей, сторонился других детей и играл так, будто он и не человек вовсе.

Хорхе тоже не такой, как другие агенты, хотя мало кто удивлялся смене профессии – многие становятся футбольными агентами самыми разными способами. Жорже Мендеш был ди-джеем в ночном клубе, а Мино Райола работал в семейной пиццерии. Сейчас же они – миллионеры.

Старший Месси же работал на сталелитейном комбинате в Росарио, а теперь он отвечает за «семейный бизнес», приносящий более 150 млн евро в год. Зарплата Лионеля, многочисленные коммерческие контракты, инвестиции и так далее – работы у него невпроворот. Его «клиент» невероятно стабилен: вот уже больше десяти лет он выигрывает трофеи, «Золотые мячи» и кубки. За это время изменилось многое, но не отношения сына и отца, которых невозможно разлучить.

То, как умело Хорхе влился в мир футбольной элиты, не должно удивлять: аргентинец всегда любил футбол. Впрочем, опыта у него как такового не было, и учился он всему вместе со своим сыном Лионелем. Когда тот стал впервые тренироваться, Хорхе стал работать тренером в местном «Грандоли».

«Лео всегда внимал всему, что я ему говорил в качестве тренера, – признавался Хорхе изданию Kicker в 2013. – И с тех пор ничего не изменилось. Он никогда не заводил речи, что ему уже 25, он вырос и зовется лучшим в мире. Недавно я делился с ним своими наблюдениями после игры с «Реалом».



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Ему повезло: его сын оказался очень талантлив, и довольно быстро к себе его позвал крупнейший клуб Росарио, «Ньюэллс Олд Бойз». Правда, там быстро поняли, что 13-летнему Лео нужно было медицинское вмешательство, да побыстрее – у него был диагностирован дефицит гормона роста. Семья Месси не была бедной – Хорхе был начальником отдела на огромном заводе Acindar, – однако позволить себе 900 долларов в месяц на лечение она не могла. «Ньюэллс» тоже не мог – даже несмотря на то, что вундеркинду Месси уже была посвящена целая страница в местной газете La Capital.

Тот номер вышел в сентябре 2002 года, и через две недели отец и сын… исчезли. О том, куда, не знал никто – ни учителя, ни одноклассники начинающего футболиста. В клубе говорили, что Лионель, наверное, получил приглашение от какой-нибудь команды из Буэнос-Айреса. Стали появляться слухи, что нападающий слег с гепатитом.

Семья к тому времени уже находилась на другом континенте – в Каталонии. Только близкие родственники знали о том, что Лео принимал участие в двухнедельных пробах в самой «Барселоне». Здесь он сразу впечатлил и одноклубников, и тренеров, однако бюрократический механизм «блауграны» был неспешен, и Хорхе оставался без обещанной работы в новой стране. В результате парочка вернулась в Росарио. Никакого контракта. Хорхе договорился о пробах в «Ривер Плейте», но только для того, чтобы надавить на каталонцев.

Только в декабре директор «Барселоны» Карлес Решак подписал контракт на салфетке в присутствии юрисконсультов Хосепа Марии Мингельи и Орасио Гаджиоли. Все мы знаем эту красивую историю, и мало кто помнит, что семья Месси отказывалась возвращаться в Барселону до тех пор, пока им не пообещают 100 миллионов песет за сезон.

По одной версии, Лео Месси и «Барселона» были созданы друг для друга. Академия Ла Масия была идеальным местом для юного футболиста, а сами каталонцы с радостью предлагали ему идеальную инфраструктуру для дальнейшего развития. По другой, которую разделяет Хорхе, все было гораздо сложнее.

Первая драма произошла менее, чем через 12 месяцев после их появления. Новый директор очень удивился, что клуб выплачивает дикие деньги (примерно 120 тысяч евро в год) пацану, который ни разу не играл на профессиональном уровне. Стоило начаться таким разговорам, как отец Месси сразу же связался с Хорхе Вальдано – еще одним выходцем Росарио – и начал разговоры о потенциальном переходе его клиента в «Реал». Вопрос уладили, хотя не без претензий со стороны менеджеров. В верхушке поговаривали, что семья Месси хочет «провернуть Фигу», и вопрошала, с чего-то это этот Лео возомнил себя Марадоной. Их можно было понять: слава Лионеля все еще была локальной, и мало кто за пределами Ла Масии вообще о нем знал. Но одно было понятно сразу: отец юного дарования был готов на все, чтобы добиться наилучших условий.

Впервые публике Лионеля показали в рамках кубка Жоана Гампера. На календаре был август, 2005 год, а соперником выступал «Ювентус». Аргентинцу только что исполнилось 18, и он сразу же сообразил голевой пас на Андреса Иньесту. Противостояние закончилось ничьей со счетом 2:2, а Месси получил похвалу от самого Фабио Капелло – и девяностотысячных трибун «Камп Ноу». Совсем недавно состоялся и его дебют за взрослую сборную Аргентины, однако с появлением в основе «Барсы» пришлось повременить – помешала квота на легионеров.

Соперники не сидели без дела, и миланский «Интер» предложил Месси в три раза больше денег. Хорхе был заинтересован, и даже обещания спортивного директора Чики Бегиристайна не заставили его перестать смотреть в сторону Италии. Пришлось вмешиваться президенту Жоану Лапорте. Отец ответил отказом на оба новых предложения «Барселоны» (которые оказались ниже денег, которые предложили «нерадзурри»), тем самым заставив руководство раскошелиться. Это был уже третий новый контракт юноши за 18 месяцев. Лапорта также разобрался с гражданствами и сына, и отца, чтобы тех больше не затрагивали лимиты на иностранцев.



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Очевидно, что у Хорхе с боем отстаивал права своего сына, однако не всем казалось, что их отношения были так уж здоровы. Так считает один из источников, близких к «Барселоне»: «Если у меня что-то болит, я обращаюсь к врачу, а не к папочке просто потому, что я больше ему доверяю. Так же должно быть и с агентами».

Да, в «Барселоне» Хорхе быстро успел многим надоесть, однако Лапорта верил, что клуб в итоге выиграет от тесных связей с обоими Месси. Сам же молодой футболист постепенно получал прибавку к зарплате, пока не заменил Роналдиньо в статусе самого высокооплачиваемого игрока.

Когда в 2010 году президентом стал Сандро Росель, переговоры стали затягиваться. В декабре 2013 года вице-президент Хавьер Фаус публично заявил, что не видит никаких причин улучшать контракт этого «джентльмена» каждые «шесть месяцев». «Мистер Фаус ничего не знает о футболе, и хочет управлять «Барсой», как коммерческой организацией, коей она не является» – ответил Месси в редком для себя интервью радиостанции RAC1.

Вскоре Фаус клуб покинет, а Месси получит новый договор – на этот раз при непосредственном участии нынешнего президента Хосепа Бартомеу. Наш источник вообще уверен, что сам Хорхе в последнее время жесткие переговоры уже не вел: «последние контракты даже не обсуждались – их клали на стол перед клиентом лишь для того, чтобы тот чувствовал себя важным».

Лионель мог влиять на «Барселону» другим образом, и мы не раз слышали разговоры о том, как футболист рекомендует руководству будущие усиления. Но не стоит считать такие «наставления» чем-то, кроме как дружескими советами.

«Как можно и было ожидать от отца лучшего игрока в мире, с самомнением у него нет никаких проблем, – говорит нам источник, близкий к переговорам. – Большинство отцов-агентов такие, но по описаниям складывается ощущение, что в его поведении с клубом нет никакого класса. Все знают, кто твой сын, не обязательно каждый раз гоголем ходить».

На публике Бартомеу и «Барселона» всегда говорили, что у них прекрасные отношения с семьей Месси, и что все они хотели только одного – чтобы Лео закончил карьеру в «блаугране». Мы спросили одного из бывших директоров «Барсы», который принимал непосредственное участие в переговорах по продлению контракта, о том, как на самом деле общались клуб и представитель игрока.

«Хорхе – парень хороший, воспитанный и вежливый. Ситуация деликатная, но я желаю ему всего лучшего в новых приключениях».

Сложно сказать, намеренно ли человек говорит с такой неприкрытой иронией, но одно точно: судя по всему, наш источник был только рад, что ему больше не нужно было иметь дело с Месси-старшим.

***

Когда Лео перешел в «Барселону» в 2001 году, вся его семья переехала в столицу Каталонии. Ну, вся кроме матери Селии и братьев Родриего и Матиаса, и сестры Марии-Соль, которые вернулись в Росарио. Хорхе и Лео жили в относительно маленькой квартирке неподалеку от стадиона и вокзала. Благодаря испанским деньгам даже семейство в Аргентине жило хорошо, однако их жизни, конечно, были гораздо более рутинными.

Хорхе – человек более открытый, чем его сын, но даже он не знал никого в новом городе, и не спешил никому доверять. Он играл с сыном в видеоигры, заказывал еду на дом и беседовал на разные темы. Они были очень близки, и эти отношения, которые укрепились еще тогда, сохранились по сей день – даже после того, как Лео вырос, женился и обзавелся детьми, а Хорхе уехал в Росарио, чтобы управлять делами оттуда, не без помощи старшего сына Родриго.

«Специальные люди отвечали на связь с общественностью и бизнесом, но без его отца ничего не обходится, – говорит источник, который работал с аргентинцами с самого начала. – Он старается делать все для своего сына. Он так и не научился доверять другим распоряжаться его делами. Они – хорошая, любящая семья, но они не умеют выстраивать отношения с теми, кто может им помочь».

Другой источник подтверждает: «Хорхе в каком-то плане очень даже Лео помогает, потому что тот всегда может на него положиться. Но есть и минус – ему определенно нужен кто-то опытнее. Хорхе – не специалист, и он не был готов взять на себя управление целой компанией».

В Барселоне у Месси есть свое офисное пространство, но там мало кто работает. Есть секретарь в приемной, управляющий по финансам из Германии, экс-частный банкир Альфонсо Небот, занимающийся инвестициями Лео, а также бывший работник «Барселоны» Пау Негре.

Центральный офис делится на три частных: один для Хорхе, один для Родриго и один для Лео. Троица редко здесь появляется. После первого «Золотого мяча» семья завербовала Негре в качестве главного и, по сути, единственного человека, ответственного за международный профиль Месси.

Месси работали с самыми разными коммерческими партнерами, и сейчас зарабатывают в среднем более 30 млн евро в год на сделках с Pepsi, Gatorade, Adidas, Huawei и Mastercard. Поскольку мы говорим о звезде мирового масштаба, сами они ни к кому не ломятся – это к ним в двери постоянно стучат. Им же остается только решать, какая сделка им по душе.

Для того, чтобы войти в доверие к Месси, нужно время и прозрачность. Хорхе не спешит заводить новых знакомых, и требует того, чтобы ему сразу же в деталях расписывали финансовый смысл каждой сделки. «Он очень подозрителен, – подтверждает источник. – Это понятно: все хотели оторвать кусочек пирога. Семья его защищает».

Впрочем, многие уверены, что Хорхе слишком уж жаден до денег. Он везде ищет прибыль и не всегда осторожен. «Если вы работаете с игроком грамотно, вы не забываете ни о чем. И если у вас возникают проблемы с налогами, значит кто-то слишком сильно печется о прибыли и не думает о последствиях».

На самом деле проблемы с налогами распространены в Ла Лиге. И Криштиану Роналду, и Жозе Моуринью получали свою весточку, однако именно Месси первые стали целью налоговых органов, которые в 2013 году решили как следует присмотреться к футболистам. В результате всплыла информация, что между 2007 и 2009 годами Лео и Хорхе прибрали к своим рукам более 4 миллионов евро при помощи офшоров в Уругвае и Белизе.

«Как только началась карьера моего сына, когда он прибыл в Барселону, я всегда старался облегчить его жизнь, – говорил Хорхе в суде в 2016 году. – Он играл в футбол, а я делал все остальное как мог».

По словам Хорхе, в Аргентине он нанял налоговых консультантов, которые помогали ему структурировать «семейный бизнес» после первых успехов Лео. По словам же самого футболиста, он «подписывал все контракты, потому что доверял папе».

В конце концов оба Месси были признаны виновными и получили условное лишение свободы на 21 месяц. Лионель был оштрафован на 2 млн евро, а Хорхе – на полтора.

Впрочем, нельзя назвать их совсем уж негодяями. В 2007 году был организован благотворительный Фонд Лео Месси, и не без помощи аргентинцев в Барселоне была построена крупнейшая онкологическая детская больница в Европе. В августе этого года Фонд приобрел 50 аппаратов искуственной вентиляции легких для больниц в Росарио.

Были, конечно, и скандалы. Например, игры «Messi y Amigos», проводившиеся с благотворительными целями. Товарищеские матчи, в которых принимали участие такие звезды, как Робиньо, Диего Форлан, Хавьер Маскерано и Ариэль Ортега, стали объектом судебного расследования после того, как возникли серьезные подозрения в том, что благодаря им колумбийские наркокартели «отмывали миллионы долларов».

Обвинений так и не последовало, однако репутации Фонда был нанесен урон. «Я не считаю их особо умными людьми, – сказал источник, близкий к клубу. – Лео – лучший игрок в мире, но у него не лучший агент и не лучшая свита. На таком уровне тебе нужен менеджер, менеджер по социальным сетям, финансовый управляющий, инвестиционный менеджер… что же касается их методов переговоров и карьерного плана, то они никогда не казались мне профессиональными людьми. Но это не обязательно плохо».

В последние годы братья и сестры Лео тоже начали оперировать деньгами своего звёздного брата. В 2016 году Мария-Соль и Родриго открыли ресторан с футбольной тематикой в центре Барселоны, однако в 2018 году предприятие закрылось. С 2017 года у семьи появились отели «MiM» в Сиджесе, Мальорке и на Ивисе.

***

В последнее время многое изменилось в футбольном мире. Лионель Месси больше не так уверен, что завершит свою карьеру в Барселоне, а когда-то вездесущий Хорхе Месси начинает казаться всё менее значимым элементом его жизни. Как считают источники, если в прошлом Хорхе управлял всей жизнью своего сына, то после ЧМ-2014 и налогового скандала все стало меняться. Лео повзрослел и возмужал. Его больше не отгораживают от всего мира. Отец будет присутствовать на переговорах (да и брат Родриго тоже), однако не он будет все решать. Он может советовать, но и не более. Родственники стали советниками, а стратегия решается уже самим игроком. Пожалеет ли он в этом году о том, что так и не обзавелся за все это время профессиональным агентом? Учитывая, что именно этот недочёт и повлиял на видимый провал его плана по уходу в другой чемпионат, возможно. Только время рассудит.

Перевод и адаптация Денис КОШЕЛЕВ