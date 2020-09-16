ВИДЕО. Шевченко, Ярмоленко и Зозуля. Как Динамо разорвало Гент 10 лет назад

Киевляне сыграют в Бельгии 23 сентября, а 29-го числа примут соперника в Киеве

  • 16.09.2020 13:30
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ВИДЕО. Шевченко, Ярмоленко и Зозуля. Как Динамо разорвало Гент 10 лет назад
© ФК Динамо Киев

В 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов 2020/21 «Динамо» сыграет против «Гента» из Бельгии. Матчи состоятся 23 сентября в Генте и 29 сентября в Киеве.

Эти команды уже встречались 10 лет назад в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2010/11. Киевляне под руководством Валерия Газзаева одержали две убедительных победы (3:0 дома и 3:1 на выезде).

В первом матче забивали Андрей Ярмоленко, Андрей Шевченко, Роман Зозуля. Во второй игре отличились Денис Гармаш, Артем Милевский и Олег Гусев.

Правда, в Q4 киевляне тогда уступили ««Аяксу» (1:1 дома, 1:2 в гостях) и перешли в Лигу Европы, где в групповом раунде встречались (неожиданно!) с АЗ «Алкмаар» (две победы: 2:0 и 2:1), БАТЭ (помните Милевского: мы еще в Минск приедем, клоун!) и «Шерифом» (0:2 в Тирасполе с курьезным привозом от Бойко).

В плей-офф Лиги Европы 2010/11 «Динамо» прошло турецкий «Бешикташ» и английский «Мансити». В итоге добрались тогда киевляне до 1/4 финала ЛЕ, где уступили «Браге» за счет выездного гола (1:1 дома, 0:0 в гостях).

Давайте вспомним, как «Динамо» разорвало «Гент» 10 лет назад.

Лига чемпионов 2010/11

3-й квалификационный раунд. Первый матч, 27.07.2010

«Динамо» (Украина) – «Гент» (Бельгия) – 3:0

Голы: Ярмоленко, 19, Шевченко, 80, Зозуля, 90+1.

«Динамо»: 71.Бойко, 2.Силва, 3.Бетао, 5.Вукоевич, 7.Шевченко (кап), 9.Ярмоленко, 10.Милевский (18.Бертольо, 50, 44.Алмейда, 90), 17.Михалик, 19.Гармаш, 21.Маграо, 23.Еременко (49.Зозуля, 76).

«Гент»: 29.Йоргачевич, 4.Майри (7.Смолдерс, 73), 13.Дуарте, 5.Ханствайт, 31.Гронден, 9.Лейе (23.Арбайтман, 59), 6.Вилс, 8.Тийс (кап), 26.Лепойнт, 19.Де Смет (16.Кулибали, 83), 11.Эль Ганасси.

Предупреждения: Бетао, 58 – Де Смет, 60, Дуарте, 89.

Судьи: У.Коллам, ассистенты: М.Крайанс, С.Маколэй (все – Шотландия)

Киев, стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского

Лига чемпионов 2010/11

3-й квалификационный раунд. Ответный матч. 04.08.2010

«Гент» (Бельгия) – «Динамо» (Украина) – 1:3

Голы: Кулибали, 84 – Гармаш, 32, Милевский, 54, Гусев, 89.

«Гент»: 29.Йоргачевич, 3.Шулер, 4.Майри, 13.Дуарте (23.Арбайтман, 46), 12.Томпсон, 14.Кустович (30.Любянкич, 46), 31.Гронден, 8.Тийс (кап), 26.Лепойнт (7.Смолдерс, 68), 11.Эль Ганасси, 16.Кулибали.

«Динамо»: 71.Бойко, 2.Силва, 3.Бетао, 5.Вукоевич, 7.Шевченко (кап), 9.Ярмоленко (20.Гусев, 77), 10.Милевский, 17.Михалик, 19.Гармаш, 21.Маграо (30.Эль Каддури, 43), 23.Еременко (49.Зозуля, 67).

Предупреждения: Дуарте, 16, Гронден, 27, Томпсон, 74 – Силва, 17, Эль Каддури, 85, Милевский, 87.

Судьи: К.Чакыр, ассистенты: Б.Дуран, Т.Онгун (все – Турция)

Гент, стадион «Жюль Оттен»

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Источник — Sport.ua

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