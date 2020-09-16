ТаТоТаке. Динамо начало с АЗов, козаностра в УАФ и Яремчук пока не Месси

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив кайфуют от мастер-класса Луческу в матче с АЗ, идеализируют Шапаренко и Буяльського и почти завидуют болельщикам «Динамо».

В выпуске также - эксклюзивная информация о новом клубе Яремчука и работу Йовичевича в «Днепре-1», а также - эмоциональный спич о мафии в украинской федерации. Поехали!