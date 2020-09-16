Днепр-1 перед новым тренером ставит задачу выхода в еврокубки

По информации шоу ТаТоТаке, новым тренером «Днепра-1» в ближайшее время станет Игор Йовичевич, хотя клуб еще официально не объявил об увольнении Дмитрия Михайленко.

Сообщается, что Йовичевич и клуб практически согласовали контракт и остались детали.

Перед новым тренером будут ставиться задачи выхода в еврокубки по итогам сезона 2020/21. В минувшем чемпионате команда проиграла в плей-офф за выход в Лигу Европы.

Летом были слухи о том, что новым тренером «Днепра-1» станет Виктор Скрипник, но он остался в «Заре».