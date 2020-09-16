Стали известны судейские назначения 3-го тура УПЛ

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 3-го тура чемпионата. Встречу между «Александрией» и «Ворсклой» обслужит бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.
18 сентября, пятница
«Днепр-1» – «Мариуполь» – Кривушкин Д.В. (Харьков)
19 сентября, суббота
«Александрия» – «Ворскла» – Монзуль К.В. (Харьков).
«Ингулец» – «Десна» – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.).
«Динамо» – «Львов» – Копиевский В.В. (Кропивницкий).
20 сентября, воскресенье
«Олимпик» – «Минай» – Шандор А.А. (Львов).
«Заря» – «Шахтер» – Романов В.М. (Днепр).
«Рух» – «Колос» – Бондаренко Д.Е. (Одесса).
Источник — УПЛ
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