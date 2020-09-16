Стали известны судейские назначения 3-го тура УПЛ

Катерина Монзуль обслужит матч «Александрия» – «Ворскла»

  • 16.09.2020 11:42
  • 295 просмотров
  • 0 комментариев
Стали известны судейские назначения 3-го тура УПЛ
© УАФ. Катерина Монзуль

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 3-го тура чемпионата. Встречу между «Александрией» и «Ворсклой» обслужит бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.

18 сентября, пятница

«Днепр-1» – «Мариуполь» – Кривушкин Д.В. (Харьков)

19 сентября, суббота

«Александрия» – «Ворскла» – Монзуль К.В. (Харьков).

«Ингулец» – «Десна» – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.).

«Динамо» – «Львов» – Копиевский В.В. (Кропивницкий).

20 сентября, воскресенье

«Олимпик» – «Минай» – Шандор А.А. (Львов).

«Заря» – «Шахтер» – Романов В.М. (Днепр).

«Рух» – «Колос» – Бондаренко Д.Е. (Одесса).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УПЛ

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности