Олександр ЧИЖЕВСЬКИЙ: «Перед Агробізнесом стоїть завдання вийти в УПЛ»

Головний тренер «Агробізнесу» Олександр Чижевський розповів про комплектацію команди, про лідера колективу, а також наголосив на амбітних команди.

— Чи задоволені ви комплектацією команди? Можливо, плануєте ще когось підписати у це міжсезоння?

— Взяли двох футболістів, Євгена Немтінова з «Полісся» і Михайла Писка. Ми закрили ті позиції, де найбільше потребували підсилення — лівого захисника, де грає Михайло, і середини поля. Немтінов футболіст може зіграти як всередині, так і на бровці.

Селекція, насправді, йде круглий рік. Це світова практика. Буде можливість взяти якогось кращого футболіста, ніж наші гравці – зрозуміло, будемо брати, тому що це нормальний процес, здорова конкуренція в команді. Кимось підсилюватимемось, а з кимось будемо прощатися – нікуди від того не дінешся.

— На вашу думку, хто в команді є лідером на футбольному полі та поза ним?

— Вважаю, що лідером є Ігор Курило. У це міжсезоння він міг залишити команду, але все ж залишився в «Агробізнесі». Як тренер я дуже задоволений, що Ігор залишився в команді, тому що він справді є лідером як на футбольному полі, так і в побуті. Для мене він — мій помічник. Я не маю, завдяки йому, проблем з командою у всіх аспектах функціонування. У тренувальному процесі, відносинах між футболістами, проведенні вільного часу і т.д. Завжди присутня дисципліна і порядок. Зрозуміло, що в цьому велика заслуга капітана команди.

— Які завдання керівництво клубу поставило перед командою на цей сезон?

— Наш засновник перед всіма футболістами та перед тренерським штабом поставив завдання виходу в Прем’єр-лігу у цьому сезоні.

— Можете виділити команди, які є головними претендентами на медалі у цьому сезоні?

— Вважаю, що цього сезону теж, як і в минулому, буде дуже багато команд-претендентів на підвищення в класі. Це «Волинь», «Оболонь», «Чорноморець», «Металіст 1925». «Агробізнес в тому числі… Зараз можна усього очікувати від будь-якої команди. Перша ліга дуже непередбачувана. Якщо у Прем’єр-лізі щось можна спрогнозувати, наприклад, хто займе призові місця, то в Першій лізі, як ми переконалися по минулому чемпіонату, більшість команд рівні і не знаєш, де можеш втратити очки.

— У Першій лізі зараз зібрані кваліфіковані тренери, кваліфіковані гравці. Можете виділити декілька особистостей, на яких обов'язково треба звернути увагу?

— Є дуже хороші кваліфіковані тренери в Першій лізі. Той же Ковалець, Сачко, та можна перераховувати довго. Всі тренери заслуговують на повагу. Якщо брати по футболістах, то ретельно не слідкую зараз за футболістами інших команд, мене більше цікавить моя команда, мої гравці. А вже по ходу підготовки до конкретних матчів будемо дивитися, знайомитися.

Ігор КРОХА, спеціально для Sport.ua