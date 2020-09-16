Супероктябрь сборной Украины: сыграем против Франции, Германии и Испании

Команду Андрея Шевченко ждет ряд топ-поединков

  • 16.09.2020 11:19
  • 2520 просмотров
  • 11 комментариев
Супероктябрь сборной Украины: сыграем против Франции, Германии и Испании
© uaf.ua

Украинская ассоциация футбола объявила о проведении контрольного матча против сборной Франции. Игра состоится 7-го октября на стадионе Стад де Франс.

Спарринг должен был состояться еще в марте в рамках подготовки к Евро-2020, однако из-за пандемии коронавируса поединок провести не удалось.

Матч Франция - Украина пройдет до матчей Лиги наций против Германии 10-го октября и Испании 13-го октября.

На 11-е ноября запланирован еще один перенесенный спарринг - против Польши.

Календарь матчей сборной Украины в 2020 году

07.10. Товарищеский матч. Франция - Украина. Сен-Дени. 22.10
10.10. Лига наций. Украина - Германия. Киев. 21.45
13.10. Лига наций. Украина - Испания. Киев. 21.45
11.11. Товарищеский матч. Польша - Украина. Хожув. 21.45
14.11. Лига наций. Германия - Украина. Лейпциг. 21.45
17.11. Лига наций. Швейцария - Украина. Люцерн. 21.45

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(11 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 16.09.2020 12:18
    0
    artuhvladimir, 16.09.2020 12:03
    Самый оптимальный вариант - на Францию выставить резервный состав. Тем самым основной состав свежими выйдут на игру с Германией, а также молодые ребята "понюхают пороху" и дадут почву для размышления тренерскому штабу.
    Думаю Франция тоже выпустит резервный состав, т.к. у них 10 и 14 числа будет "спарка" с Португалией и Хорватией соответственно.
    Ну как вариант. Но если французы не планировали резервом играть с нами, то неудобно получится.
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 16.09.2020 12:08
    -2
    класика немецеого кинематографа в 2 актах. интересно хоть один мяч забьют
    Ссылка
    artuhvladimir
    online
      artuhvladimir, 16.09.2020 12:03
    0
    Самый оптимальный вариант - на Францию выставить резервный состав. Тем самым основной состав свежими выйдут на игру с Германией, а также молодые ребята "понюхают пороху" и дадут почву для размышления тренерскому штабу.
    Думаю Франция тоже выпустит резервный состав, т.к. у них 10 и 14 числа будет "спарка" с Португалией и Хорватией соответственно.
    Ссылка
    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 16.09.2020 11:57
    0
    Archie FireLion, 16.09.2020 11:42
    3 игры через каждые 3 дня? Учитывая что наши не тянут такой график и ещё и ротацию почти не делают, можно догадаться какие будут результаты.
    Просто не понятно, зачем умышленно ставить товарищескую игру. т.е. сами себя подставляют.
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 16.09.2020 11:42
    +1
    3 игры через каждые 3 дня? Учитывая что наши не тянут такой график и ещё и ротацию почти не делают, можно догадаться какие будут результаты.
    Ссылка
    Виктор М
      Виктор М, 16.09.2020 11:40
    +1
    Хороший календар... Треба лавку більшу.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 16.09.2020 11:31
    +4
    Да, если не будет ротации, испанцы снова дадут на ротацию...
    Ссылка
    vital
      vital, 16.09.2020 11:30
    +3
    Якщо це правда, то дуже дивний розклад, враховуючи що збірна вже другу гру не тягне. А тут аж 3 поспіль
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.09.2020 11:29
    +1
    Вони крім того позабирають пів команди з молодіжки, які на поле так і не вийдуть за Національну збірну, і не зіграють відповідальні матчі за молодіжку...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.09.2020 11:26
    +2
    07.10 - гра з Французами... То на гру з іспанцями 13.10 можна не виходити. У грі з німцями 10.10 вони знову будуть перевтомленими, бо не встигнуть відновитися ( як не як 3 дні перед тим гратимуть з самими Чемпіонами світу!!!), а на гру з іспанцями після німців знову ж таки через 3 дні вийдуть просто "вбиті"...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 16.09.2020 11:24
    +2
    Ну как так???
    Все в один голос говорят что сборная не может второй матч на третий день играть нормально...
    В итоге играем товарняк, потом важный официальный матч на третий день и еще через 2 дня еще один официальный важный матч...
    Это типа на Лигу Наций забили и уже готовы вылитать в дивизион В?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 16.09.2020 11:31
    +4
    Да, если не будет ротации, испанцы снова дадут на ротацию...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.09.2020 11:30
    +3
    Якщо це правда, то дуже дивний розклад, враховуючи що збірна вже другу гру не тягне. А тут аж 3 поспіль
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.09.2020 11:26
    +2
    07.10 - гра з Французами... То на гру з іспанцями 13.10 можна не виходити. У грі з німцями 10.10 вони знову будуть перевтомленими, бо не встигнуть відновитися ( як не як 3 дні перед тим гратимуть з самими Чемпіонами світу!!!), а на гру з іспанцями після німців знову ж таки через 3 дні вийдуть просто "вбиті"...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 16.09.2020 11:24
    +2
    Ну как так???
    Все в один голос говорят что сборная не может второй матч на третий день играть нормально...
    В итоге играем товарняк, потом важный официальный матч на третий день и еще через 2 дня еще один официальный важный матч...
    Это типа на Лигу Наций забили и уже готовы вылитать в дивизион В?
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 16.09.2020 11:42
    +1
    3 игры через каждые 3 дня? Учитывая что наши не тянут такой график и ещё и ротацию почти не делают, можно догадаться какие будут результаты.
    Ссылка
    Виктор М
      Виктор М, 16.09.2020 11:40
    +1
    Хороший календар... Треба лавку більшу.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.09.2020 11:29
    +1
    Вони крім того позабирають пів команди з молодіжки, які на поле так і не вийдуть за Національну збірну, і не зіграють відповідальні матчі за молодіжку...
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 16.09.2020 12:18
    0
    artuhvladimir, 16.09.2020 12:03
    Самый оптимальный вариант - на Францию выставить резервный состав. Тем самым основной состав свежими выйдут на игру с Германией, а также молодые ребята "понюхают пороху" и дадут почву для размышления тренерскому штабу.
    Думаю Франция тоже выпустит резервный состав, т.к. у них 10 и 14 числа будет "спарка" с Португалией и Хорватией соответственно.
    Ну как вариант. Но если французы не планировали резервом играть с нами, то неудобно получится.
    Ссылка
    artuhvladimir
    online
      artuhvladimir, 16.09.2020 12:03
    0
    Самый оптимальный вариант - на Францию выставить резервный состав. Тем самым основной состав свежими выйдут на игру с Германией, а также молодые ребята "понюхают пороху" и дадут почву для размышления тренерскому штабу.
    Думаю Франция тоже выпустит резервный состав, т.к. у них 10 и 14 числа будет "спарка" с Португалией и Хорватией соответственно.
    Ссылка
    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 16.09.2020 11:57
    0
    Archie FireLion, 16.09.2020 11:42
    3 игры через каждые 3 дня? Учитывая что наши не тянут такой график и ещё и ротацию почти не делают, можно догадаться какие будут результаты.
    Просто не понятно, зачем умышленно ставить товарищескую игру. т.е. сами себя подставляют.
    Ссылка
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