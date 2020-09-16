Супероктябрь сборной Украины: сыграем против Франции, Германии и Испании

Украинская ассоциация футбола объявила о проведении контрольного матча против сборной Франции. Игра состоится 7-го октября на стадионе Стад де Франс.

Спарринг должен был состояться еще в марте в рамках подготовки к Евро-2020, однако из-за пандемии коронавируса поединок провести не удалось.

Матч Франция - Украина пройдет до матчей Лиги наций против Германии 10-го октября и Испании 13-го октября.

На 11-е ноября запланирован еще один перенесенный спарринг - против Польши.

Календарь матчей сборной Украины в 2020 году

07.10. Товарищеский матч. Франция - Украина. Сен-Дени. 22.10

10.10. Лига наций. Украина - Германия. Киев. 21.45

13.10. Лига наций. Украина - Испания. Киев. 21.45

11.11. Товарищеский матч. Польша - Украина. Хожув. 21.45

14.11. Лига наций. Германия - Украина. Лейпциг. 21.45

17.11. Лига наций. Швейцария - Украина. Люцерн. 21.45