Супероктябрь сборной Украины: сыграем против Франции, Германии и Испании

Украинская ассоциация футбола объявила о проведении контрольного матча против сборной Франции. Игра состоится 7-го октября на стадионе Стад де Франс.
Спарринг должен был состояться еще в марте в рамках подготовки к Евро-2020, однако из-за пандемии коронавируса поединок провести не удалось.
Матч Франция - Украина пройдет до матчей Лиги наций против Германии 10-го октября и Испании 13-го октября.
На 11-е ноября запланирован еще один перенесенный спарринг - против Польши.
Календарь матчей сборной Украины в 2020 году
07.10. Товарищеский матч. Франция - Украина. Сен-Дени. 22.10
10.10. Лига наций. Украина - Германия. Киев. 21.45
13.10. Лига наций. Украина - Испания. Киев. 21.45
11.11. Товарищеский матч. Польша - Украина. Хожув. 21.45
14.11. Лига наций. Германия - Украина. Лейпциг. 21.45
17.11. Лига наций. Швейцария - Украина. Люцерн. 21.45
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Думаю Франция тоже выпустит резервный состав, т.к. у них 10 и 14 числа будет "спарка" с Португалией и Хорватией соответственно.
Думаю Франция тоже выпустит резервный состав, т.к. у них 10 и 14 числа будет "спарка" с Португалией и Хорватией соответственно.
Все в один голос говорят что сборная не может второй матч на третий день играть нормально...
В итоге играем товарняк, потом важный официальный матч на третий день и еще через 2 дня еще один официальный важный матч...
Это типа на Лигу Наций забили и уже готовы вылитать в дивизион В?
Все в один голос говорят что сборная не может второй матч на третий день играть нормально...
В итоге играем товарняк, потом важный официальный матч на третий день и еще через 2 дня еще один официальный важный матч...
Это типа на Лигу Наций забили и уже готовы вылитать в дивизион В?
Думаю Франция тоже выпустит резервный состав, т.к. у них 10 и 14 числа будет "спарка" с Португалией и Хорватией соответственно.
Думаю Франция тоже выпустит резервный состав, т.к. у них 10 и 14 числа будет "спарка" с Португалией и Хорватией соответственно.
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