Павел ОРИХОВСКИЙ: «Разбирать игру Ариса будем уже по прилету»

Полузащитник «Колоса» Павел Ориховский поделился ожиданиями от матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого «Ариса».

«Арис» мы еще не разбирали, будем заниматься этим уже по прилету. Мало времени было, в принципе. Мы готовились к «Львову» конкретно. Сейчас в Греции будем готовиться конкретно к «Арису».

Думаю, нужно ментально и психологически настроиться на этот матч. В футбол все умеют играть, необходимо настроить себя и играть в свой футбол, в первую очередь. Все игроки понимают, для чего они сюда едут и ради чего», - сказал Ориховский.

Матч «Арис» – «Колос» состоится в четверг, 17 сентября. Начало в 21:00 по Киеву.