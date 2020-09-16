+11 клубов УПЛ. Жеребьевка Кубка Украины пройдет в пятницу

16-го и 17-го сентября пройдут матчи второго раунда Кубка Украины, а 18-го числа состоится жеребьевка 1/16 финала турнира.
С этого раунда в соревновании начнут принимать участие клубы УПЛ. 11 представителей элиты, а также 11 победителей 2-го раунда узнают своих соперников.
Обладатель Кубка Украины («Динамо») и чемпион Украины («Шахтер») вступят в игру только с 1/4 финала турнира.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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Все команды должны стартовать сразу. А то это не кубок Украины а не понятно что!
Максимум 1-н предварительный этап чтоб выровнять.
14 упл +16 1-я + 12+12 -2-я(без учёта команд-2) +1 победитель аматоров кубка
итого 55
32-клуба это полноценная 1/16
чтоб выйти на 32 клуба 46 команд участвуют в предварительном раунде. Первая шестёрка +3 лучшие второй отдыхают.
Жребий все со всеми без посева. 46 играют остаётся 23
23+9=32
Дальше все со всеми без привилегий.
Это хоть на кубок будет похоже.
Не не надо сетовать на трудный календарь и сovid.
Все команды должны стартовать сразу. А то это не кубок Украины а не понятно что!
Максимум 1-н предварительный этап чтоб выровнять.
14 упл +16 1-я + 12+12 -2-я(без учёта команд-2) +1 победитель аматоров кубка
итого 55
32-клуба это полноценная 1/16
чтоб выйти на 32 клуба 46 команд участвуют в предварительном раунде. Первая шестёрка +3 лучшие второй отдыхают.
Жребий все со всеми без посева. 46 играют остаётся 23
23+9=32
Дальше все со всеми без привилегий.
Это хоть на кубок будет похоже.
Не не надо сетовать на трудный календарь и сovid.
Все команды должны стартовать сразу. А то это не кубок Украины а не понятно что!
Максимум 1-н предварительный этап чтоб выровнять.
14 упл +16 1-я + 12+12 -2-я(без учёта команд-2) +1 победитель аматоров кубка
итого 55
32-клуба это полноценная 1/16
чтоб выйти на 32 клуба 46 команд участвуют в предварительном раунде. Первая шестёрка +3 лучшие второй отдыхают.
Жребий все со всеми без посева. 46 играют остаётся 23
23+9=32
Дальше все со всеми без привилегий.
Это хоть на кубок будет похоже.
Не не надо сетовать на трудный календарь и сovid.
Все команды должны стартовать сразу. А то это не кубок Украины а не понятно что!
Максимум 1-н предварительный этап чтоб выровнять.
14 упл +16 1-я + 12+12 -2-я(без учёта команд-2) +1 победитель аматоров кубка
итого 55
32-клуба это полноценная 1/16
чтоб выйти на 32 клуба 46 команд участвуют в предварительном раунде. Первая шестёрка +3 лучшие второй отдыхают.
Жребий все со всеми без посева. 46 играют остаётся 23
23+9=32
Дальше все со всеми без привилегий.
Это хоть на кубок будет похоже.
Не не надо сетовать на трудный календарь и сovid.
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