+11 клубов УПЛ. Жеребьевка Кубка Украины пройдет в пятницу

В делу вступят клубы элиты

  • 16.09.2020 10:51
  • 1078 просмотров
  • 2 комментария
+11 клубов УПЛ. Жеребьевка Кубка Украины пройдет в пятницу
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16-го и 17-го сентября пройдут матчи второго раунда Кубка Украины, а 18-го числа состоится жеребьевка 1/16 финала турнира.

С этого раунда в соревновании начнут принимать участие клубы УПЛ. 11 представителей элиты, а также 11 победителей 2-го раунда узнают своих соперников.

Обладатель Кубка Украины («Динамо») и чемпион Украины («Шахтер») вступят в игру только с 1/4 финала турнира.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    scouser
    online
      scouser, 16.09.2020 12:12
    0
    Алексей Шульга, 16.09.2020 11:13
    Это не кубок это развод.
    Все команды должны стартовать сразу. А то это не кубок Украины а не понятно что!
    Максимум 1-н предварительный этап чтоб выровнять.
    14 упл +16 1-я + 12+12 -2-я(без учёта команд-2) +1 победитель аматоров кубка
    итого 55
    32-клуба это полноценная 1/16
    чтоб выйти на 32 клуба 46 команд участвуют в предварительном раунде. Первая шестёрка +3 лучшие второй отдыхают.
    Жребий все со всеми без посева. 46 играют остаётся 23
    23+9=32
    Дальше все со всеми без привилегий.
    Это хоть на кубок будет похоже.
    Не не надо сетовать на трудный календарь и сovid.
    максимум как в Италии, топ-8 стартуют с 1/8, но не этот цирк, что у нас устроили
    Ссылка
    Алексей Шульга
      Алексей Шульга, 16.09.2020 11:13
    +1
    Это не кубок это развод.
    Все команды должны стартовать сразу. А то это не кубок Украины а не понятно что!
    Максимум 1-н предварительный этап чтоб выровнять.
    14 упл +16 1-я + 12+12 -2-я(без учёта команд-2) +1 победитель аматоров кубка
    итого 55
    32-клуба это полноценная 1/16
    чтоб выйти на 32 клуба 46 команд участвуют в предварительном раунде. Первая шестёрка +3 лучшие второй отдыхают.
    Жребий все со всеми без посева. 46 играют остаётся 23
    23+9=32
    Дальше все со всеми без привилегий.
    Это хоть на кубок будет похоже.
    Не не надо сетовать на трудный календарь и сovid.
    Ссылка
    Алексей Шульга
      Алексей Шульга, 16.09.2020 11:13
    +1
    Это не кубок это развод.
    Все команды должны стартовать сразу. А то это не кубок Украины а не понятно что!
    Максимум 1-н предварительный этап чтоб выровнять.
    14 упл +16 1-я + 12+12 -2-я(без учёта команд-2) +1 победитель аматоров кубка
    итого 55
    32-клуба это полноценная 1/16
    чтоб выйти на 32 клуба 46 команд участвуют в предварительном раунде. Первая шестёрка +3 лучшие второй отдыхают.
    Жребий все со всеми без посева. 46 играют остаётся 23
    23+9=32
    Дальше все со всеми без привилегий.
    Это хоть на кубок будет похоже.
    Не не надо сетовать на трудный календарь и сovid.
    Ссылка
    scouser
    online
      scouser, 16.09.2020 12:12
    0
    Алексей Шульга, 16.09.2020 11:13
    Это не кубок это развод.
    Все команды должны стартовать сразу. А то это не кубок Украины а не понятно что!
    Максимум 1-н предварительный этап чтоб выровнять.
    14 упл +16 1-я + 12+12 -2-я(без учёта команд-2) +1 победитель аматоров кубка
    итого 55
    32-клуба это полноценная 1/16
    чтоб выйти на 32 клуба 46 команд участвуют в предварительном раунде. Первая шестёрка +3 лучшие второй отдыхают.
    Жребий все со всеми без посева. 46 играют остаётся 23
    23+9=32
    Дальше все со всеми без привилегий.
    Это хоть на кубок будет похоже.
    Не не надо сетовать на трудный календарь и сovid.
    максимум как в Италии, топ-8 стартуют с 1/8, но не этот цирк, что у нас устроили
    Ссылка
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