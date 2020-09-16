+11 клубов УПЛ. Жеребьевка Кубка Украины пройдет в пятницу

16-го и 17-го сентября пройдут матчи второго раунда Кубка Украины, а 18-го числа состоится жеребьевка 1/16 финала турнира.

С этого раунда в соревновании начнут принимать участие клубы УПЛ. 11 представителей элиты, а также 11 победителей 2-го раунда узнают своих соперников.

Обладатель Кубка Украины («Динамо») и чемпион Украины («Шахтер») вступят в игру только с 1/4 финала турнира.