ЛАВРИНЕНКО: «Перед матчем с Десной нам будут вручены бронзовые медали»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал предстоящий матч 3 тура украинской Премьер-лиги против черниговской «Десны».

«К игре с «Десной» подходим с хорошим настроением, этому есть ряд причин. Во-первых, матч будет проходить в Кропивницком, для меня лично это вообще родной город. Для многих футболистов и тренерского штаба это тоже не чужой город, поэтому надеемся, что будет поддержка, так как матч будет проходить со зрителями. Это уже официально. Надеюсь, нас придут поддержать, тем более в игре с таким сложным соперником, как «Десна».

Есть еще одна причина нам быть в хорошем настроении. Перед матчем ребятам будут вручены бронзовые медали прошлого чемпионата Первой лиги. Это тоже положительный факт, который можно отметить. Поэтому все готовятся в хорошем настроении. Кадровая ситуация положительная, только из-за дисквалификации пропускает матч Козак Саша. Все остальные готовятся к хорошей игре, хорошему сопернику», - сказал Лавриненко.

Матч «Ингулец» – «Десна» состоится в субботу, 19 сентября. Начало в 17:00.