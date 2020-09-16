ЛАВРИНЕНКО: «Перед матчем с Десной нам будут вручены бронзовые медали»

Наставник «Ингульца» – о предстоящем поединке

  • 16.09.2020 09:47
  • 813 просмотров
  • 1 комментарий
ЛАВРИНЕНКО: «Перед матчем с Десной нам будут вручены бронзовые медали»
© Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал предстоящий матч 3 тура украинской Премьер-лиги против черниговской «Десны».

«К игре с «Десной» подходим с хорошим настроением, этому есть ряд причин. Во-первых, матч будет проходить в Кропивницком, для меня лично это вообще родной город. Для многих футболистов и тренерского штаба это тоже не чужой город, поэтому надеемся, что будет поддержка, так как матч будет проходить со зрителями. Это уже официально. Надеюсь, нас придут поддержать, тем более в игре с таким сложным соперником, как «Десна».

Есть еще одна причина нам быть в хорошем настроении. Перед матчем ребятам будут вручены бронзовые медали прошлого чемпионата Первой лиги. Это тоже положительный факт, который можно отметить. Поэтому все готовятся в хорошем настроении. Кадровая ситуация положительная, только из-за дисквалификации пропускает матч Козак Саша. Все остальные готовятся к хорошей игре, хорошему сопернику», - сказал Лавриненко.

Матч «Ингулец» – «Десна» состоится в субботу, 19 сентября. Начало в 17:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 16.09.2020 10:05
    0
    Ото достижение бронза Первой Лиги
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 16.09.2020 10:05
    0
    Ото достижение бронза Первой Лиги
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности