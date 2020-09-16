Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Хочу играть еще пять или шесть лет»

32-летний форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от нового сезона Бундеслиги, который стартует 18 сентября.
«Следующий сезон может стать самым сложным в нашей жизни - для каждого футболиста. Каждые три дня у нас будет игра, без перерыва. Будет тяжело.
Отмена «Золотого мяча»? Год еще не подошел к концу. Надеюсь, в ближайшие месяцы что-то изменится. Последний сезон был захватывающим для нас. Посмотрим, что произойдет. Я остаюсь сосредоточенными на своей работе.
Продолжу ли я карьеру в США? Мне 32 года, и я не думаю о том, что случится через несколько лет, ведь я хочу играть еще пять или шесть лет. Конечно, США будут вариантом, но я об этом совсем не думаю», - сказал Левандовски.
Напомним, в прошлом сезоне Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.
Источник — ESPN
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