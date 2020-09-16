КООПМЕЙНЕРС: «Вся команда виновата в первом пропущенном голе от Динамо»

В поединке 3-го квалификационного раунда «Динамо» обыграло «АЗ» со счетом 2:0.

Полузащитник «АЗ» Теун Коопмейнерс вступился за своего партнера Фредрика Мидтше, который потерял мяч, после чего киевляне забили первый гол.

«Нельзя говорить, что кто-то совершил ошибку. Вся команда виновата, мы не должны были ставить его (Мидтше – прим.) в такую ситуацию. У нас была мечта сыграть в Лиге чемпионов, и у нас, безусловно, была такая возможность».