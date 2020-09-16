Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч за Суперкубок УЕФА

Главным арбитром будет Энтони Тэйлор

  • 16.09.2020 03:01
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Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч за Суперкубок УЕФА
© thefa.com. Энтони Тэйлор

Судейский комитет УЕФА объявил, что Энтони Тэйлор назначен главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей», который состоится 24 сентября на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

Уроженец Манчестера занимается судейством с 2002 года, назначение УЕФА впервые получил в 2009, а с 2010 года работает в английской премьер-лиге. В последнее время 41-летний арбитр регулярно судит в Лиге Европы УЕФА, Лиге чемпионов УЕФА и соревнованиях национальных сборных. Последний на сегодня матч УЕФА в его послужном списке - это победа «ПСЖ» над «Аталантой» со счетом 2:1 в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа.

Тейлор уже работал на Суперкубке УЕФА. В 2014 году, когда «Реал» обыграл «Севилью» со счетом 2:0, он был дополнительным ассистентом рефери.

Ассистенты Тэйлора и бригада VAR тоже из Англии. Четвертый судья Орель Гринфельд представляет Израиль.

Судейская бригада на Суперкубке УЕФА-2020

Главный рефери: Энтони Тэйлор (Англия)
Ассистенты рефери: Гэри Бeсуик (Англия), Адам Нанни (Англия)
Четвертый рефери: Орель Гринфельд (Израиль)
VAR: Стюарт Эттуэлл (Англия)
Ассистент VAR: Пол Тирни (Англия)

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Источник — УЕФА

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