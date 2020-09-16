Не пропустил. Лунин сыграл тайм за Реал в товарищеском матче с Хетафе

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин сыграл за команду из Мадрида в товарищеском матче против «Хетафе».

Игра проходила при закрытых дверях. Лунин вышел на поле сразу после перерыва и сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.

В спарринге победил «Реал» со счетом 6:0, причем все голы были забиты в первом тайме, и ни одного во втором.

Сразу 4 гола провел Карим Бензема. Еще по разу отличились капитан Серхио Рамос и игрок юношеской команды Серхио Аррибас.

Товарищеский матч, 15 сентября

«Реал» Мадрид – «Хетафе» – 6:0

Голы: Карим Бензема (4), Серхио Рамос, Серхио Аррибас.

Составы «Реала» по таймам.