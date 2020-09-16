Удачный юбилей. Буяльский провел 200-й матч за киевское Динамо

Для полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского юбилейным стал матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против нидерландского АЗ «Алкмаар».

Поединок оказался для него 200-м в составе «Динамо» во всех турнирах. В целом, Виталий провел 128 матчей в чемпионате Украины, 18 – в Кубке, 49 – еврокубках и 5 – в Суперкубке.

Дебютная игра Буяльского в основном составе «Динамо» состоялась 21 сентября 2011 года, в кубковом гостевом матче против кременчугского «Кременя» на стадии 1/16 финала (киевляне победили 3:2).

Таким образом, Буяльский становится 23-м игроком «Динамо», который во времена независимости Украины перешел рубеж в 200 матчей в составе «Динамо» во всех турнирах. Лидирует здесь Александр Шовковский, на его счету 636 игр.