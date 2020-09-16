Удачный юбилей. Буяльский провел 200-й матч за киевское Динамо

Виталий стал 23-м игроком киевлян, которому покорился этот рубеж

  • 16.09.2020 00:21
  • 289 просмотров
  • 5 комментариев
Удачный юбилей. Буяльский провел 200-й матч за киевское Динамо
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Для полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского юбилейным стал матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против нидерландского АЗ «Алкмаар».

Поединок оказался для него 200-м в составе «Динамо» во всех турнирах. В целом, Виталий провел 128 матчей в чемпионате Украины, 18 – в Кубке, 49 – еврокубках и 5 – в Суперкубке.

Дебютная игра Буяльского в основном составе «Динамо» состоялась 21 сентября 2011 года, в кубковом гостевом матче против кременчугского «Кременя» на стадии 1/16 финала (киевляне победили 3:2).

Таким образом, Буяльский становится 23-м игроком «Динамо», который во времена независимости Украины перешел рубеж в 200 матчей в составе «Динамо» во всех турнирах. Лидирует здесь Александр Шовковский, на его счету 636 игр.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Frank Piter
      Frank Piter, 16.09.2020 00:48
    0
    Forever_young_13, 16.09.2020 00:31
    Побежит празновать в гей-бар Lift. Там заодно даст на клык дежурной минетчице jekafunny
    Гей-бар Lift? Это там Мотороллера придавило?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 16.09.2020 00:33
    +2
    Forever_young_13, 16.09.2020 00:31
    Побежит празновать в гей-бар Lift. Там заодно даст на клык дежурной минетчице jekafunny
    Ти ще на кую не настрибався?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.09.2020 00:31
    -2
    Побежит празновать в гей-бар Lift. Там заодно даст на клык дежурной минетчице jekafunny
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 16.09.2020 00:29
    +3
    bullyUA, 16.09.2020 00:29
    По мне он сегодня был один из лучших.
    Погоджуюсь
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.09.2020 00:29
    +3
    По мне он сегодня был один из лучших.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 16.09.2020 00:29
    +3
    bullyUA, 16.09.2020 00:29
    По мне он сегодня был один из лучших.
    Погоджуюсь
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.09.2020 00:29
    +3
    По мне он сегодня был один из лучших.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 16.09.2020 00:33
    +2
    Forever_young_13, 16.09.2020 00:31
    Побежит празновать в гей-бар Lift. Там заодно даст на клык дежурной минетчице jekafunny
    Ти ще на кую не настрибався?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 16.09.2020 00:48
    0
    Forever_young_13, 16.09.2020 00:31
    Побежит празновать в гей-бар Lift. Там заодно даст на клык дежурной минетчице jekafunny
    Гей-бар Lift? Это там Мотороллера придавило?
    Ссылка
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