Инфицированных коронавирусом игроков Боки Хуниорс допустили к матчу

КОНМЕБОЛ принял скандальное решение

  • 15.09.2020 21:05
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Инфицированных коронавирусом игроков Боки Хуниорс допустили к матчу
© twitter.com/BocaJrsOficial

18 сентября парагвайский «Либертад» в матче Кубка Либертадорес должен принимать «Боку Хуниорс», у которой две недели назад было выявлено сразу 19 случаев заражения коронавирусом.

Зараженные представители клуба прошли 14-дневную самоизоляцию, и сегодня сдали повторные тесты. У некоторых игроков они снова дали положительный результат.

Несмотря на это, южноамериканская футбольная конфедерация, КОНМЕБОЛ, допустила инфицированных игроков к участию в матче. А власти Парагвая разрешили «Боке Хуниорс» въезд в страну с зараженными игроками.

«Либертад» выступил с заявлением, в котором жестко раскритиковал решение КОНМЕБОЛ и властей Парагвая. Клуб собирается подавать жалобу в ФИФА.

«Бока Хуниорс» в таком решении КОНМЕБОЛ не видит никакой проблемы. Клуб подчеркнул, что Минздрав Аргентины заявил, что после 14-дневной самоизоляции игроки уже не представляют опасности для окружающих, даже несмотря на то, что повторные тесты снова дали положительный результат.

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Источник — Daily Mail

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