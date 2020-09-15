Украинскую бригаду судей назначили на матч квалификации Лиги Европы

УЕФА назначил украинскую бригаду судей во главе с Николаем Балакиным на матч второго раунда квалификации Лиги Европы между люксембургским «Прогрес Нидеркорн» и голландским «Виллем II».

Помогать ему будут Андрей Скрипка и Владимир Володин. Четвертый рефери – Виктор Копиевский.

Матч «Прогрес Нидеркорн» - «Виллем II» состоится в среду, 16 сентября. Начало – в 19:30 по Киеву.

Ранее Балакин обслуживал матч отбора на молодежный Евро-2021 Босния и Герцеговина – Уэльс.