Украинскую бригаду судей назначили на матч квалификации Лиги Европы

УЕФА назначил украинскую бригаду судей во главе с Николаем Балакиным на матч второго раунда квалификации Лиги Европы между люксембургским «Прогрес Нидеркорн» и голландским «Виллем II».
Помогать ему будут Андрей Скрипка и Владимир Володин. Четвертый рефери – Виктор Копиевский.
Матч «Прогрес Нидеркорн» - «Виллем II» состоится в среду, 16 сентября. Начало – в 19:30 по Киеву.
Ранее Балакин обслуживал матч отбора на молодежный Евро-2021 Босния и Герцеговина – Уэльс.
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Источник — УЕФА
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