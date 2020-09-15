Легенда Челси Иванович вернулся в АПЛ

«Вест Бромвич Альбион» официально объявил о подписании защитника Бранислава Ивановича. Контракт с 36-летним сербским ветераном рассчитан на один год.
Иванович хорошо знаком с АПЛ. С 2008 по 2017 годы он выступал за «Челси».
Последние три года Иванович защищал цвета российского «Зенита» из Санкт-Петербурга.
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Источник — ФК Вест Бромвич
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