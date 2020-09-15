Легенда Челси Иванович вернулся в АПЛ

«Вест Бромвич Альбион» официально объявил о подписании защитника Бранислава Ивановича. Контракт с 36-летним сербским ветераном рассчитан на один год.

Иванович хорошо знаком с АПЛ. С 2008 по 2017 годы он выступал за «Челси».

Последние три года Иванович защищал цвета российского «Зенита» из Санкт-Петербурга.