Волынь сыграет с Прикарпатьем молодежным составом

В луцком клубе зафиксирована вспышка коронавируса

  • 15.09.2020 18:22
  • 938 просмотров
  • 3 комментария
Волынь сыграет с Прикарпатьем молодежным составом
© ФК Волынь

В луцкой «Волыни»  обнаружено 13 случаев заражения – у лучан заболели 8 футболистов и 5 человек из персонала клуба.

По этой причине был перенесен матч 3-го тура Первой лиги с тернопольской «Нивой», который был запланирован на ближайшие выходные.

При этом, матч 2-го раунда Кубка Украины, в котором «Волынь» 16 сентября примет «Прикарпатье», перенесен не будет. Поединок состоится в назначенное время, а на матч тренерский штаб хозяев выставит преимущественно состав молодежной команды

Также отметим, что данный матч пройдет со зрителями.

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Источник — UA-Football

(4 голоса)

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Комментарии
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 15.09.2020 19:28
    0
    ліга в пріоритеті
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 15.09.2020 19:04
    0
    BekXan, 15.09.2020 18:42
    Браво, не побоялись и не морочили голову c переносами.
    Ну чомусь в лізі побоялись, на відміну від кубка )))
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 15.09.2020 18:42
    +3
    Браво, не побоялись и не морочили голову c переносами.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 15.09.2020 18:42
    +3
    Браво, не побоялись и не морочили голову c переносами.
    Ссылка
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 15.09.2020 19:28
    0
    ліга в пріоритеті
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 15.09.2020 19:04
    0
    BekXan, 15.09.2020 18:42
    Браво, не побоялись и не морочили голову c переносами.
    Ну чомусь в лізі побоялись, на відміну від кубка )))
    Ссылка
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