Эпидемия коронавируса в Волыни: в клубе 13 заразившихся

Матч 3-го тура Первой лиги «Волынь» — «Нива» (Тернополь) не состоится из-за вспышки коронавируса в луцком клубе. Поединок, который должен был состояться на выходных, перенесен на более поздний срок.
В «Волыни» обнаружено 13 случаев заражения — в клубе заболели 8 футболистов и 5 человек из персонала клуба.
При этом пока что неясной остается судьба кубкового поединка «Волыни» с «Прикарпатьем», который запланирован в среду, 16-го сентября. По состоянию на 15-е сентября официальный сайт лучан дает информацию о том, что матч состоится и, более того, пройдет со зрителями.
Источник — UA-Football
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.