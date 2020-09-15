Эпидемия коронавируса в Волыни: в клубе 13 заразившихся

Матч 3-го тура с «Нивой» перенесен на более поздний срок

  • 15.09.2020 17:35
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Эпидемия коронавируса в Волыни: в клубе 13 заразившихся
© ФК Волынь

Матч 3-го тура Первой лиги «Волынь» — «Нива» (Тернополь) не состоится из-за вспышки коронавируса в луцком клубе. Поединок, который должен был состояться на выходных, перенесен на более поздний срок.

В «Волыни» обнаружено 13 случаев заражения — в клубе заболели 8 футболистов и 5 человек из персонала клуба.

При этом пока что неясной остается судьба кубкового поединка «Волыни» с «Прикарпатьем», который запланирован в среду, 16-го сентября. По состоянию на 15-е сентября официальный сайт лучан дает информацию о том, что матч состоится и, более того, пройдет со зрителями.

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Источник — UA-Football

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