Игорь ЦЫГАНЫК: «Дома с АЗ можно спокойно играть и побеждать»

Известный журналист поделился ожиданиями от матча «Динамо» в Лиге чемпионов

  • 15.09.2020 16:53
  • 737 просмотров
  • 11 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Дома с АЗ можно спокойно играть и побеждать»
© Цыганык LIVE

Футбольный журналист Игорь Цыганик сделал прогноз на матч «Динамо» с АЗ в рамках квалификации Лиги чемпионов.

«Хочу сказать, что очень сложный матч ждет «Динамо». АЗ - достаточно серьезная команда. Есть преимущество в тонусе, потому что украинцы доигрывали прошлый сезон и уже стартовали в этом, а голландцы преимущественно играют товарищеские встречи.

Луческу должен что-то интересное придумать против голландцев. Мотивация будет запредельная. Предполагаю, что киевляне уже в матче с «Десной» (0:0) держали в голове поединок с АЗ.

На данном этапе выход в Лигу чемпионов гораздо более принципиальный для «Динамо», чем некоторые матчи чемпионата, потому что на внутренней арене еще будет время наверстать упущенное.

Есть проблемы в Луческу - не очень понятно, кто выйдет в защите. Скорее всего, Миколенко будет играть на позиции центрального защитника. Кто будет в паре с Виталием и слева? Есть большие вопросы по составу.

Впрочем, голландцы на своем поле и на выезде - это разные команды. Дома с ними можно спокойно играть и побеждать. Есть внутреннее ощущение, что «Динамо» будет иметь преимущество в противостоянии, хотя у соперника оптимальный и «сбитый» состав.

Прогнозирую, что «Динамо» выиграет и забьет больше 1,5 гола. Рискну предположить, что счет будет - 2:1», - сказал Цыганык.

Матч «Динамо» – АЗ состоится сегодня, 15 сентября, на киевском НСК «Олимпийский». Начало – в 20:00.

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Источник — Рейтинг букмекеров

(3 голоса)

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Комментарии
    Yurenc
      Yurenc, 15.09.2020 17:36
    0
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 17:08
    А ты сегодня пробовало прыгать?
    Краще пригати ніж в гівні топитись
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 15.09.2020 17:35
    +2
    Ну навіщо він робив прогноз?Прогнози Циганика мають погану звичку не збуватися.Тим більше що команди грають без глядачів і тільки один матч.Тому перевага власного поля мінімальна!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.09.2020 17:22
    0
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 17:08
    А ты сегодня пробовало прыгать?
    ты такой забавный. Ненавидишь Украину и украинцев?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 17:08
    -2
    J0e777, 15.09.2020 17:07
    Ты пробовал лечиться?)
    А ты сегодня пробовало прыгать?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.09.2020 17:07
    0
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 16:59
    Не нервничай, лучше попрыгай.
    Ты пробовал лечиться?)
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 15.09.2020 17:05
    -2
    спокойно выносить мяч со своей половины поля и спокойно тянуть до серии пенальти, главное спокойно
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 16:59
    -3
    J0e777, 15.09.2020 16:58
    Мразь днонецкая, ты тут сутками сидишь. Работу не пробовала найти?
    Не нервничай, лучше попрыгай.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 16:59
    -4
    PUTINHUILO, 15.09.2020 16:58
    Ну да...до набриолиненного 3,14дарка ему далеко,правда?
    +
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.09.2020 16:58
    -1
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 16:54
    «Футбольный журналист Игорь Цыганик», —
    Ну да...до набриолиненного 3,14дарка ему далеко,правда?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.09.2020 16:58
    -2
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 16:54
    «Футбольный журналист Игорь Цыганик», —
    Мразь днонецкая, ты тут сутками сидишь. Работу не пробовала найти?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 16:54
    -4
    «Футбольный журналист Игорь Цыганик», —
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 15.09.2020 17:35
    +2
    Ну навіщо він робив прогноз?Прогнози Циганика мають погану звичку не збуватися.Тим більше що команди грають без глядачів і тільки один матч.Тому перевага власного поля мінімальна!
    Ссылка
    Yurenc
      Yurenc, 15.09.2020 17:36
    0
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 17:08
    А ты сегодня пробовало прыгать?
    Краще пригати ніж в гівні топитись
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.09.2020 17:22
    0
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 17:08
    А ты сегодня пробовало прыгать?
    ты такой забавный. Ненавидишь Украину и украинцев?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.09.2020 17:07
    0
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 16:59
    Не нервничай, лучше попрыгай.
    Ты пробовал лечиться?)
    Ссылка
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