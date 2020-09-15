Игорь ЦЫГАНЫК: «Дома с АЗ можно спокойно играть и побеждать»

Футбольный журналист Игорь Цыганик сделал прогноз на матч «Динамо» с АЗ в рамках квалификации Лиги чемпионов.

«Хочу сказать, что очень сложный матч ждет «Динамо». АЗ - достаточно серьезная команда. Есть преимущество в тонусе, потому что украинцы доигрывали прошлый сезон и уже стартовали в этом, а голландцы преимущественно играют товарищеские встречи.

Луческу должен что-то интересное придумать против голландцев. Мотивация будет запредельная. Предполагаю, что киевляне уже в матче с «Десной» (0:0) держали в голове поединок с АЗ.

На данном этапе выход в Лигу чемпионов гораздо более принципиальный для «Динамо», чем некоторые матчи чемпионата, потому что на внутренней арене еще будет время наверстать упущенное.

Есть проблемы в Луческу - не очень понятно, кто выйдет в защите. Скорее всего, Миколенко будет играть на позиции центрального защитника. Кто будет в паре с Виталием и слева? Есть большие вопросы по составу.

Впрочем, голландцы на своем поле и на выезде - это разные команды. Дома с ними можно спокойно играть и побеждать. Есть внутреннее ощущение, что «Динамо» будет иметь преимущество в противостоянии, хотя у соперника оптимальный и «сбитый» состав.

Прогнозирую, что «Динамо» выиграет и забьет больше 1,5 гола. Рискну предположить, что счет будет - 2:1», - сказал Цыганык.

Матч «Динамо» – АЗ состоится сегодня, 15 сентября, на киевском НСК «Олимпийский». Начало – в 20:00.