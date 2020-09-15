ФОТО. Как состав Ромы может выглядеть в новом сезоне

Авторитетный портал Transfermarkt предположил, как в новом сезоне может выглядеть состав римской «Ромы».
Римский клуб уже подписала экс-игрока «Арсенала» Генриха Мхитаряна и бывшего футболиста «Челси» Педро. Также состав римлян может пополнить форвард «Наполи» Аркадиуш Милик.
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Источник — Transfermarkt
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