ФОТО. Милевский передал привет из Тель-Авива

35-летний украинский форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский в составе белорусской команды прибыл в Тель-Авив, где «Динамо-Брест» сыграет с «Маккаби» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Тель-Авив», — написал Милевский в Instagram, комментируя свежее фото.
Матч «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо-Брест» состоится в среду, 16-го сентября, в 20:00 по киевскому времени.
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Источник — Instagram
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