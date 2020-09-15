КАРИКАТУРА ДНЯ. Лэмпард доволен игроками и разочарован голкипером

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над главным тренером лондонского «Челси» Фрэнком Лэмпардом и его командой.

В матче 1-го тура АПЛ «Челси» на выезде обыграл «Брайтон» (3:1), но голкипер «синих» Кепа Аррисабалага допустил ошибку, пропустив гол с дальней дистанции.

«Вчера вечером ощущения от выступления «Челси» Фрэнка Лэмпарда были смешанными», — прокомментировал Момани свою новую работу.