КАРИКАТУРА ДНЯ. Лэмпард доволен игроками и разочарован голкипером

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над главным тренером лондонского «Челси» Фрэнком Лэмпардом и его командой.
В матче 1-го тура АПЛ «Челси» на выезде обыграл «Брайтон» (3:1), но голкипер «синих» Кепа Аррисабалага допустил ошибку, пропустив гол с дальней дистанции.
«Вчера вечером ощущения от выступления «Челси» Фрэнка Лэмпарда были смешанными», — прокомментировал Момани свою новую работу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.