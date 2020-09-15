Виктор ВАЦКО: «За счет маневренности и скорости Динамо пройдет дальше»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от матча «Динамо» с АЗ в рамках квалификации Лиги чемпионов.
«Сегодня «Динамо» покоряет Лигу чемпионов. Первая преграда на пути в групповой этап - голландский АЗ. Серебряный призер прошлого чемпионата и команда, наколотила 54 гола - второй результат после чемпионского «Аякса».
Верю, что подопечные Луческу за счет маневренности, скорости и бескомпромиссных действий на поле пройдут дальше», - написал Вацко в Instagram.
Матч «Динамо» – АЗ состоится сегодня, 15 сентября, на киевском НСК «Олимпийский». Начало – в 20:00.
Источник — Instagram
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