Виктор ВАЦКО: «За счет маневренности и скорости Динамо пройдет дальше»

Известный комментатор верит в победу украинской команды

  • 15.09.2020 15:32
  • 1032 просмотра
  • 6 комментариев
Виктор ВАЦКО: «За счет маневренности и скорости Динамо пройдет дальше»
© ТК Футбол. Виктор Вацко

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от матча «Динамо» с АЗ в рамках квалификации Лиги чемпионов.

«Сегодня «Динамо» покоряет Лигу чемпионов. Первая преграда на пути в групповой этап - голландский АЗ. Серебряный призер прошлого чемпионата и команда, наколотила 54 гола - второй результат после чемпионского «Аякса».

Верю, что подопечные Луческу за счет маневренности, скорости и бескомпромиссных действий на поле пройдут дальше», - написал Вацко в Instagram.

Матч «Динамо» – АЗ состоится сегодня, 15 сентября, на киевском НСК «Олимпийский». Начало – в 20:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Arius
    online
      Arius, 15.09.2020 16:37
    -1
    Cмотрю на деф дк ( его отсутствие ), откуда у этих экспертов сколько оптимизма хз!
    Ссылка
    Volk
      Volk, 15.09.2020 16:24
    0
    С помощью чего???
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.09.2020 16:11
    +1
    Коли всі довкола кажуть, що наші мають виграти і ми є сильніші, то чекай біди і погрому
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 15.09.2020 16:06
    +2
    єдиний плюс для ДК - одна домашня гра (відсутність виїздного матчу)... зрозуміло, що АЗ - не Барса, але ці хлопці набагато технічніші за Десну!... я б не був таким самовпевненим!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 15:56
    -2
    Как у брёвен может быть скорость?
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 15.09.2020 15:37
    -2
    А ещё бы сказал, что выиграют со счётом 5:0 получил бы венок истинного патриота.......
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 15.09.2020 16:06
    +2
    єдиний плюс для ДК - одна домашня гра (відсутність виїздного матчу)... зрозуміло, що АЗ - не Барса, але ці хлопці набагато технічніші за Десну!... я б не був таким самовпевненим!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.09.2020 16:11
    +1
    Коли всі довкола кажуть, що наші мають виграти і ми є сильніші, то чекай біди і погрому
    Ссылка
    Volk
      Volk, 15.09.2020 16:24
    0
    С помощью чего???
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности