Виктор ВАЦКО: «За счет маневренности и скорости Динамо пройдет дальше»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от матча «Динамо» с АЗ в рамках квалификации Лиги чемпионов.

«Сегодня «Динамо» покоряет Лигу чемпионов. Первая преграда на пути в групповой этап - голландский АЗ. Серебряный призер прошлого чемпионата и команда, наколотила 54 гола - второй результат после чемпионского «Аякса».

Верю, что подопечные Луческу за счет маневренности, скорости и бескомпромиссных действий на поле пройдут дальше», - написал Вацко в Instagram.

Матч «Динамо» – АЗ состоится сегодня, 15 сентября, на киевском НСК «Олимпийский». Начало – в 20:00.