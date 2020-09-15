КАПЛИЕНКО: «Не понимаю, как Ракицкого можно не приглашать в сборную»

24-летний украинский защитник «Тамбова» Александр Каплиенко рассказал, почему решил продолжить карьеру в российском клубе.

— Российская команда, ты украинец. Не было сомнений при переходе в «Тамбов»?

— В «Динамо» Тбилиси назначили нового тренера, который не видел меня в команде, я и ушел. А единственное предложение было из «Тамбова». Конечно, возникали сомнения из-за политической обстановки. Я до последнего сомневался, ждал вариантов, но их не было. А РПЛ — хороший уровень, играть в России — достойно.

— Были те, кто осуждал твой выбор?

— Некоторые писали в соцсетях. Понятно, что большинство было против моего перехода. До крайних историй не доходило.

— Ракицкого не вызывают в сборную Украины из-за перехода в «Зенит». Тебе это понятно?

— Нет, я не понимаю, как Ярика можно не приглашать. Это лучший центральный защитник, против которого я играл. А это было и в Украине, и в России. Может, конечно, его не вызывают, потому что сделали ставку на молодежь. Но Ракицкий — топовый футболист.