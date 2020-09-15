КАПЛИЕНКО: «Не понимаю, как Ракицкого можно не приглашать в сборную»

Играть в России — достойно, уверен украинский игрок «Тамбова»

  • 15.09.2020 15:24
  • 2816 просмотров
  • 16 комментариев
КАПЛИЕНКО: «Не понимаю, как Ракицкого можно не приглашать в сборную»
© ФК Тамбов. Александр Каплиенко

24-летний украинский защитник «Тамбова» Александр Каплиенко рассказал, почему решил продолжить карьеру в российском клубе.

— Российская команда, ты украинец. Не было сомнений при переходе в «Тамбов»?
— В «Динамо» Тбилиси назначили нового тренера, который не видел меня в команде, я и ушел. А единственное предложение было из «Тамбова». Конечно, возникали сомнения из-за политической обстановки. Я до последнего сомневался, ждал вариантов, но их не было. А РПЛ — хороший уровень, играть в России — достойно.

— Были те, кто осуждал твой выбор?
— Некоторые писали в соцсетях. Понятно, что большинство было против моего перехода. До крайних историй не доходило.

— Ракицкого не вызывают в сборную Украины из-за перехода в «Зенит». Тебе это понятно?
— Нет, я не понимаю, как Ярика можно не приглашать. Это лучший центральный защитник, против которого я играл. А это было и в Украине, и в России. Может, конечно, его не вызывают, потому что сделали ставку на молодежь. Но Ракицкий — топовый футболист.

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Источник — Sport24

(20 голосов)

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Комментарии
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.09.2020 16:36
    +3
    bullyUA, 15.09.2020 15:43
    Еще один кормилец хренов.
    Опередил...
    При желании мог бы в любой клуб вышкки (кроме кр.отовни и Динамо) предложить свои услуги
    Ссылка
    Ruslan
      Ruslan, 15.09.2020 16:22
    +2
    зато 100% цей мудак розуміє чого з параші по наших хєрячать градами
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 15.09.2020 16:14
    +4
    kruch_, 15.09.2020 15:55
    а к@стрюлеголовым все равно кого вызывать кого нет, выигрывать автобусом у Швейцарии или проигрывать тем же автобусом от Испании...
    ну это же не лаптиногий домашний ЧС, где судьи тянут диких зауральцев за уши... Можно и проиграть кому-то... оСРаки вообще кроме православного ногомяча и не играли никогда в футбол...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 15.09.2020 16:11
    +5
    От тому, що ти такий "нєпонімающій" - грай далі за Тамбов і саме в Тамбові висловлюй свої нікому непотрібні перли... в Тамбові достойно, це твій рівень.
    Ссылка
    west-ukr5555
    online
      west-ukr5555, 15.09.2020 16:04
    +4
    "Топовость" игрока совершенно не обязательная норма для включения его в состав сборной. Основным критерием всегда было и будет чувство в сердце, когда ты готов умереть на поле за родную страну, её флаг и гимн. У Ярика с этим как-то не сложилось (не хочется напоминать о поведении этого "топа" во время исполнения гимна). Да и его "топовость" лично для меня под большим сомнением.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 15.09.2020 16:03
    +7
    Когда во время войны ты идешь развлекать оккупанта это твой выбор. Но плюнув на свой народ не стоит проситься в сборную.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 15.09.2020 16:01
    +9
    Как, вообще, рождаются такие дауны, как Каплиенко?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.09.2020 15:59
    +6
    Если убрать политику, Ярик защитник средний, с хорошей передачей.
    Но очень много ошибается.
    Через его гавы прилетало много с Лейпцигом в лч.
    Сейчас у нас защитники сильнее
    Ссылка
    kruch_
      kruch_, 15.09.2020 15:55
    -17
    а к@стрюлеголовым все равно кого вызывать кого нет, выигрывать автобусом у Швейцарии или проигрывать тем же автобусом от Испании...
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.09.2020 15:52
    -9
    Молодец ,пацан,,у нас достойно петь на корпорттивах у русских. Во время войны,и идти с партией с упоротыми лозунгами в Раду,
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.09.2020 15:43
    +13
    Еще один кормилец хренов.
    Ссылка
    Олекса Дорош
    online
      Олекса Дорош, 15.09.2020 15:42
    +16
    Для "колхоза" із Тамбова і Ярик Рокицький "афігєнна топовий Хутбаліст"! Цікаво, де вирощують таких продажних недоумків як оцей Капліенко?
    Ссылка
    Виктор М
      Виктор М, 15.09.2020 15:34
    +16
    І чого ми не граємо на Донбас арені? Якісь дивні, не хочуть на такому стадіоні грати.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 15.09.2020 15:34
    +12
    DUREX ты Каплиенко притом использованный.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 15.09.2020 15:33
    +16
    «Играть в России - достойно» - після цієї фрази відразу стає зрозуміло, що це за людина. Таким кадрам треба просто забороняти в’їзд в Україну довічно.
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 15.09.2020 15:32
    -4
    Фсе пропало!!!
    Ссылка
    Олекса Дорош
    online
      Олекса Дорош, 15.09.2020 15:42
    +16
    Для "колхоза" із Тамбова і Ярик Рокицький "афігєнна топовий Хутбаліст"! Цікаво, де вирощують таких продажних недоумків як оцей Капліенко?
    Ссылка
    Виктор М
      Виктор М, 15.09.2020 15:34
    +16
    І чого ми не граємо на Донбас арені? Якісь дивні, не хочуть на такому стадіоні грати.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 15.09.2020 15:33
    +16
    «Играть в России - достойно» - після цієї фрази відразу стає зрозуміло, що це за людина. Таким кадрам треба просто забороняти в’їзд в Україну довічно.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.09.2020 15:43
    +13
    Еще один кормилец хренов.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 15.09.2020 15:34
    +12
    DUREX ты Каплиенко притом использованный.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 15.09.2020 16:01
    +9
    Как, вообще, рождаются такие дауны, как Каплиенко?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 15.09.2020 16:03
    +7
    Когда во время войны ты идешь развлекать оккупанта это твой выбор. Но плюнув на свой народ не стоит проситься в сборную.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.09.2020 15:59
    +6
    Если убрать политику, Ярик защитник средний, с хорошей передачей.
    Но очень много ошибается.
    Через его гавы прилетало много с Лейпцигом в лч.
    Сейчас у нас защитники сильнее
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 15.09.2020 16:11
    +5
    От тому, що ти такий "нєпонімающій" - грай далі за Тамбов і саме в Тамбові висловлюй свої нікому непотрібні перли... в Тамбові достойно, це твій рівень.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 15.09.2020 16:14
    +4
    kruch_, 15.09.2020 15:55
    а к@стрюлеголовым все равно кого вызывать кого нет, выигрывать автобусом у Швейцарии или проигрывать тем же автобусом от Испании...
    ну это же не лаптиногий домашний ЧС, где судьи тянут диких зауральцев за уши... Можно и проиграть кому-то... оСРаки вообще кроме православного ногомяча и не играли никогда в футбол...
    Ссылка
    west-ukr5555
    online
      west-ukr5555, 15.09.2020 16:04
    +4
    "Топовость" игрока совершенно не обязательная норма для включения его в состав сборной. Основным критерием всегда было и будет чувство в сердце, когда ты готов умереть на поле за родную страну, её флаг и гимн. У Ярика с этим как-то не сложилось (не хочется напоминать о поведении этого "топа" во время исполнения гимна). Да и его "топовость" лично для меня под большим сомнением.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.09.2020 16:36
    +3
    bullyUA, 15.09.2020 15:43
    Еще один кормилец хренов.
    Опередил...
    При желании мог бы в любой клуб вышкки (кроме кр.отовни и Динамо) предложить свои услуги
    Ссылка
    Ruslan
      Ruslan, 15.09.2020 16:22
    +2
    зато 100% цей мудак розуміє чого з параші по наших хєрячать градами
    Ссылка
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