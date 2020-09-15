Динамо – АЗ Алкмаар: прогноз Алексея Андронова

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев - АЗ. Игра состоится в Киеве, 15 сентября. Начало в 20:00.

«Динамо» уже несколько лет в Лиге чемпионов не играло, поэтому для него это крайне важная история, нужно в эту Лигу чемпионов попадать. «АЗ» - команда довольно интересная - достаточно сказать, что там есть опытный защитник Влар, там играет сын Руда Гуллита.

Несмотря на то, что «АЗ» в последнее время играл товарищеские матчи, я думаю, что он будет очень серьезно настроен на игру с киевским «Динамо», и не будет бояться, потому что динамовцы в последнее время с трудом проходили квалификацию.

Есть один фактор, который, на мой взгляд, должен сказаться. Очень опытный Мирча Луческу, который прекрасно понимает ситуацию, в которой оказалась его команда, прекрасно понимает те задачи, которые перед ним поставили. Для него это будет самый важный матч. Я думаю, что все плюсы, которые бывают у команд Луческу, все минусы, мы увидим», - сказал Андронов.