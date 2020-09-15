ФОТО. Шахтер сдал тесты на COVID-19

Результаты станут известны в ближайшие дни

  • 15.09.2020 14:34
  • 409 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Шахтер сдал тесты на COVID-19
© ФК Шахтер Донецк

Игроки, тренеры и персонал «Шахтера» сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

Образцы доставлены в лабораторию, а результаты будут известны в ближайшие дни.

Команда продолжает готовиться к воскресному матчу украинской Премьер-лиги с «Зарей».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игроки, тренеры и персонал «Шахтера» сдали ПЦР-тесты на COVID-19. ⠀ Образцы доставлены в лабораторию, а результаты будут известны в ближайшие дни. ⠀ Команда продолжает готовиться к воскресному матчу украинской Премьер-лиги с «Зарей». ⠀ Shakhtar players, coaches and staff took the COVID-19 PCR tests. ⠀ The samples have been delivered to a lab and the results will be known in the coming days. ⠀ The team continue preparing for the Ukrainian Premier League match against Zorya on Sunday. ⠀ Гравці, тренери та персонал «Шахтаря» здали ПЛР-тести на COVID-19. ⠀ Зразки доставлено до лабораторії, а результати будуть відомі найближчими днями. ⠀ Команда продовжує підготовку до недільного матчу української Прем’єр-ліги із «Зорею». ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #1936 #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #Lviv #Львов #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #ЗоряШахтар #ZoryaShakhtar #ЗаряШахтер

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 15.09.2020 14:59
    -1
    насрать как-то на этих бомжей
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 14:57
    0
    Всем только здоровья.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 14:57
    0
    Всем только здоровья.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности