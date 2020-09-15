ФОТО. Шахтер сдал тесты на COVID-19

Игроки, тренеры и персонал «Шахтера» сдали ПЦР-тесты на COVID-19.
Образцы доставлены в лабораторию, а результаты будут известны в ближайшие дни.
Команда продолжает готовиться к воскресному матчу украинской Премьер-лиги с «Зарей».
Игроки, тренеры и персонал «Шахтера» сдали ПЦР-тесты на COVID-19. ⠀ Образцы доставлены в лабораторию, а результаты будут известны в ближайшие дни. ⠀ Команда продолжает готовиться к воскресному матчу украинской Премьер-лиги с «Зарей». ⠀ Shakhtar players, coaches and staff took the COVID-19 PCR tests. ⠀ The samples have been delivered to a lab and the results will be known in the coming days. ⠀ The team continue preparing for the Ukrainian Premier League match against Zorya on Sunday. ⠀ Гравці, тренери та персонал «Шахтаря» здали ПЛР-тести на COVID-19. ⠀ Зразки доставлено до лабораторії, а результати будуть відомі найближчими днями. ⠀ Команда продовжує підготовку до недільного матчу української Прем’єр-ліги із «Зорею». ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #1936 #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #Lviv #Львов #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #ЗоряШахтар #ZoryaShakhtar #ЗаряШахтер
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.