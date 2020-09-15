Бэйл согласился уйти из Реала

31-летний валлийский вингер «Реала» Гарет Бэйл готов покинуть испанский клуб.

Бэйл может перейти в одну из команд АПЛ на правах аренды. Ранее Гарет жестко выступал против ухода из «Реала», но теперь изменил свое мнение. Если «Реал» отдаст Бэйла в аренду, то сможет серьезно снизить нагрузку на свою зарплатную ведомость.

Гарет Бэйл защищает цвета «Реала» с сентября 2013-го года после перехода из «Тоттенхэма». Контракт футболиста со «сливочными» рассчитан до лета 2022-го года.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €28 миллионов.