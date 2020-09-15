Бэйл согласился уйти из Реала

Валлийский вингер может продолжить карьеру в Англии

  • 15.09.2020 13:53
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Бэйл согласился уйти из Реала
© ФК Реал Мадрид. Гарет Бэйл

31-летний валлийский вингер «Реала» Гарет Бэйл готов покинуть испанский клуб.

Бэйл может перейти в одну из команд АПЛ на правах аренды. Ранее Гарет жестко выступал против ухода из «Реала», но теперь изменил свое мнение. Если «Реал» отдаст Бэйла в аренду, то сможет серьезно снизить нагрузку на свою зарплатную ведомость.

Гарет Бэйл защищает цвета «Реала» с сентября 2013-го года после перехода из «Тоттенхэма». Контракт футболиста со «сливочными» рассчитан до лета 2022-го года.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €28 миллионов.

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Источник — Cadena Ser

(6 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 15.09.2020 14:39
    0
    В Лидс!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 15.09.2020 14:39
    0
    В Лидс!
    Ссылка
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