Евгений ЛЕВЧЕНКО: «АЗ списывать со счетов не стоит»

Глава Профсоюза футболистов Нидерландов, бывший игрок сборной Украины и ряда нидерландских клубов Евгений Левченко поделился ожиданиями от противостояния третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» против АЗ.

– Ожидания от поединка только позитивные. Хочется увидеть хороший матч и победу «Динамо». Хоть и нахожусь в Нидерландах, болею за украинский футбол, когда играют наши команды. Надеюсь, что мы победим, понятно, что будет непростой матч. Хотя в АЗ есть некоторые проблемы, но с другой стороны, команду списывать со счетов не стоит.

Третий квалификационный раунд состоит из одного матча, а значит, что по-другому будет выстраиваться тактика. Когда одна игра, нужно решать все за один матч. Думаю, что сейчас многие команды перестраиваются, и нужно быстрее принимать решения.

– Какие сильные стороны нидерландской команды можете отметить?

– Сильные стороны - это, конечно же, индивидуальные качества футболистов Идрисси, Стенгса, Боаду - молодых талантов, которые в одиночку могут решить очень много. Но, несмотря на это, АЗ играет в европейских поединках не очень выразительно.

– Влияет ли на игру фактор своего/чужого поля в современных условиях?

– Спорный вопрос. Играть дома даже при пустых трибунах лучше, чем на другом стадионе - это и перелеты и другая атмосфера, другая инфраструктура. А тут все свое родное, в этом плане будет плюс на стороне «Динамо». Если говорить глобально, мне не было сложно играть на других стадионах.

– Какие шансы у «Динамо» пройти дальше?

– Небольшой перевес на стороне «Динамо». Но ни о какой недооценки речи не может быть. У АЗ очень серьезная база талантливых футболистов. Когда они выпадают, то это показывает, что вся система рушится, как домино. У АЗ есть 13-14 исполнителей, которые могут показать определенный уровень игры.

Луческу, в определенной мере, дал почувствовать игрокам насколько они важны и все зависит только от них самих. Футболисты одни и те же, но психологическая составляющая очень важна. Прошлые тренеры «Динамо» недооценивали это, у них игра была построена на том, чтобы на жилах вырвать победу. У Луческу немного другой подход и сами динамовцы это отмечают. Игроки на поле должны быть раскрепощены, но в тоже время сконцентрированными. Вижу в определенных матчах прогресс.

– Также и состав «Динамо» усилили молодые футболисты - Супряга, Тымчик, Леднев.

– Очень рад, что у нас появляются такие таланты. Тымчик ворвался в сборную, таким игрокам даются шансы и это здорово. Мы иногда сможем покупать топ-футболистов. Но нужно делать ставку на молодых игроков и не давать им пересиживать. Считаю, что нужно давать шансы, пусть ребята уезжают, прогрессируют, прославляют Украину.

Матч «Динамо» – АЗ состоится сегодня, 15 сентября, на киевском НСК «Олимпийский». Начало – в 20:00.