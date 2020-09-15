Евгений ЛЕВЧЕНКО: «АЗ списывать со счетов не стоит»

Специалист – о сопернике «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов

  • 15.09.2020 13:59
  • 527 просмотров
  • 4 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «АЗ списывать со счетов не стоит»
© ТК Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Глава Профсоюза футболистов Нидерландов, бывший игрок сборной Украины и ряда нидерландских клубов Евгений Левченко поделился ожиданиями от противостояния третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» против АЗ.

– Ожидания от поединка только позитивные. Хочется увидеть хороший матч и победу «Динамо». Хоть и нахожусь в Нидерландах, болею за украинский футбол, когда играют наши команды. Надеюсь, что мы победим, понятно, что будет непростой матч. Хотя в АЗ есть некоторые проблемы, но с другой стороны, команду списывать со счетов не стоит. 

Третий квалификационный раунд состоит из одного матча, а значит, что по-другому будет выстраиваться тактика. Когда одна игра, нужно решать все за один матч. Думаю, что сейчас многие команды перестраиваются, и нужно быстрее принимать решения.

– Какие сильные стороны нидерландской команды можете отметить?
– Сильные стороны - это, конечно же, индивидуальные качества футболистов Идрисси, Стенгса, Боаду - молодых талантов, которые в одиночку могут решить очень много. Но, несмотря на это, АЗ играет в европейских поединках не очень выразительно. 

– Влияет ли на игру фактор своего/чужого поля в современных условиях?
– Спорный вопрос. Играть дома даже при пустых трибунах лучше, чем на другом стадионе - это и перелеты и другая атмосфера, другая инфраструктура. А тут все свое родное, в этом плане будет плюс на стороне «Динамо». Если говорить глобально, мне не было сложно играть на других стадионах. 

– Какие шансы у «Динамо» пройти дальше?
– Небольшой перевес на стороне «Динамо». Но ни о какой недооценки речи не может быть. У АЗ очень серьезная база талантливых футболистов. Когда они выпадают, то это показывает, что вся система рушится, как домино. У АЗ есть 13-14 исполнителей, которые могут показать определенный уровень игры.

Луческу, в определенной мере, дал почувствовать игрокам насколько они важны и все зависит только от них самих. Футболисты одни и те же, но психологическая составляющая очень важна. Прошлые тренеры «Динамо» недооценивали это, у них игра была построена на том, чтобы на жилах вырвать победу. У Луческу немного другой подход и сами динамовцы это отмечают. Игроки на поле должны быть раскрепощены, но в тоже время сконцентрированными. Вижу в определенных матчах прогресс. 

– Также и состав «Динамо» усилили молодые футболисты - Супряга, Тымчик, Леднев.
– Очень рад, что у нас появляются такие таланты. Тымчик ворвался в сборную, таким игрокам даются шансы и это здорово. Мы иногда сможем покупать топ-футболистов. Но нужно делать ставку на молодых игроков и не давать им пересиживать. Считаю, что нужно давать шансы, пусть ребята уезжают, прогрессируют, прославляют Украину.

Матч «Динамо» – АЗ состоится сегодня, 15 сентября, на киевском НСК «Олимпийский». Начало – в 20:00.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 14:27
    -1
    janu0320, 15.09.2020 14:22
    да нет, это дрисню со счетов списывать не нужно, у луческу в кармане запасена гениальная выигрышная тактика, всей командой забиться во вратарской площадке
    Мб повезёт и в этот раз.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.09.2020 14:26
    0
    Снова две телки алкоголички janu0320 и Олег Тимофеюк ,на новости о Динамо упражаняются в скудоумии
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 15.09.2020 14:22
    -1
    да нет, это дрисню со счетов списывать не нужно, у луческу в кармане запасена гениальная выигрышная тактика, всей командой забиться во вратарской площадке
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 14:03
    -1
    Та понятное дело, это же топ команда бл.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.09.2020 14:26
    0
    Снова две телки алкоголички janu0320 и Олег Тимофеюк ,на новости о Динамо упражаняются в скудоумии
    Ссылка
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