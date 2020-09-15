ФОТО. Влада Зинченко показала новые снимки со свадьбы

Украинская ведущая расписалась с Александром Зинченко в конце лета

  • 15.09.2020 13:35
  • 2399 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Влада Зинченко показала новые снимки со свадьбы
© Instagram. Александр Зинченко и Влада Зинченко

Известная украинская ведущая Влада Зинченко опубликовала новую подборку фотографий со своей свадьбы с 23-летним игроком «Манчестер Сити» и сборной Украины Александром Зинченко.

Пара отпраздновала свадьбу 24-го августа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖤🤍

Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    red dead
      red dead, 15.09.2020 14:39
    0
    Наконец-то,ждал уже месяц фотографий,не спал,ждал,ждал и вот чудо,свершилось!!1
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 15.09.2020 14:08
    +1
    Лучше бы это чудо за языком следило.
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 15.09.2020 14:06
    +5
    Позовите,когда с брачной ночи фотки пойдут..
    Ссылка
    Артур Артур
      Артур Артур, 15.09.2020 13:49
    0
    Це спортивна новина??? Може журналюги сайти перепутали? Чи зовсім фантазіі немає , про що писати, бездарі ?!
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 15.09.2020 14:06
    +5
    Позовите,когда с брачной ночи фотки пойдут..
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 15.09.2020 14:08
    +1
    Лучше бы это чудо за языком следило.
    Ссылка
    red dead
      red dead, 15.09.2020 14:39
    0
    Наконец-то,ждал уже месяц фотографий,не спал,ждал,ждал и вот чудо,свершилось!!1
    Ссылка
    Артур Артур
      Артур Артур, 15.09.2020 13:49
    0
    Це спортивна новина??? Може журналюги сайти перепутали? Чи зовсім фантазіі немає , про що писати, бездарі ?!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности