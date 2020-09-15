ФОТО. Влада Зинченко показала новые снимки со свадьбы

Известная украинская ведущая Влада Зинченко опубликовала новую подборку фотографий со своей свадьбы с 23-летним игроком «Манчестер Сити» и сборной Украины Александром Зинченко.
Пара отпраздновала свадьбу 24-го августа.
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Источник — Instagram
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