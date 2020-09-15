ВИДЕО. Как правильно праздновать гол без болельщиков на трибунах

В матче второго тура мексиканской полупрофессиональной футбольной лиги один из футболистов отметился забавным празднованием гола.
После победного гола на 90+5 минуте в матче против «Канкуна» игрок «Симарронес де Сонора» Мигель Вальехо забежал на трибуну и сам похлопал своей команде.
What a celebration 😂😂🤣 pic.twitter.com/nS51w8BVnv— Footy Humour (@FootyHumour) September 14, 2020
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Источник — Twitter
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