Прервет ли ПСЖ проигрышную серию: Прогноз на матч от Александра Шовковского

Прогноз на матч «ПСЖ» - «Метц»: более 3 мячей команды не забьют. Коэффициент - 1.8

  • 15.09.2020 12:12
  • 846 просмотров
  • 0 комментариев
Прервет ли ПСЖ проигрышную серию: Прогноз на матч от Александра Шовковского

Чемпионат Франции уже прошел отметку в три тура. Почти каждый из клубов Лиги 1 сыграл по три поединка, хотя из-за участия некоторых команд в прошлом розыгрыше еврокубков, календарь был сдвинут. Прежде всего это касается ПСЖ, который еще на прошлой неделе не сыграл ни одного поединка в чемпионате, но уже подходит к матчу третьего тура против «Метца». Чего ждать в этой игре анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Что самое интересное, обе команды подходят к очной встрече с идентичным результатом: 0 очков после двух туров, 0 в графе «забитые мячи» и 2 пропущенных. И если для «Метц» эта ситуация ничем характерным не отличается - у команды такого уровня на старте сезона могут возникнуть подобные проблемы, то что случилось с ПСЖ — это, конечно, интересный вопрос, который имеет отношение к кадровой ситуации. Парижанам необходимо наконец набрать очки, и на самом деле лучшей возможности, чем встреча с соперником, который также переживает определенные проблемы, и не придумаешь.

В первых двух матчах нового сезона чемпионата Франции ПСЖ проиграл. И прежде, чем говорить о кадровых проблемах (а они, конечно, сыграли немалую роль в результате этой встречи), следует говорить именно о психологических. На сегодняшний день у парижан в активе трехматчевая серия поражений, которая началась именно после финала Лиги чемпионов, в котором подопечные Томаса Тухеля уступили «Баварии». Возможно, для многих этот фактор не имеет никакого значения, и команда действительно формировала в своих мыслях цель - забыть негатив и двигаться дальше к новым высотам.

Но в первом матче нового сезона - поражение против «Ланса», впоследствии подопечные Тухеля проигрывают с тем же счетом 0:1 в принципиальном поединке с «Марселем», который, кстати, закончился также характерным образом. Футболисты ПСЖ не смогли справиться с эмоциями, устроив в итоге толкотню в компенсированное время поединка. В результате - пять красных карточек, три из которых получили именно футболисты парижской команды. На встречу с «Метц» подопечные Тухеля остались без Неймара, которого вообще удалили после просмотра видеоповтора: лидер парижской команды ударил игрока «Провансальцев». Можно говорить наверняка: положение парижан на сегодняшний день выглядит просто вопиющим, и именно психологические проблемы стоят в команде на первом плане. Неспособность забить, победить - именно это должна решить команда в ближайшем поединке.

«Метц» также находится не в лучшей форме. Как и ПСЖ, команда дважды проиграла на старте чемпионата, хотя по уровню соперников могла бы посоревноваться с парижанами. В первом поединке нового сезона подопечные Венсана Оньона уступили «Монако», после чего с минимальным счетом проиграли «Лиллю». Обе эти команды каждый сезон претендуют на попадание в еврокубки и даже больше, в Лигу чемпионов, поэтому «Метц» вряд ли может себя сильно корить за неудачи на старте сезона Лиги 1. Другое дело, что следующий соперник команды - действующий чемпион ПСЖ, который , подходя к матчу не в лучшем состоянии, будет очень мотивирован отобрать очки. И этому трудно будет противостоять.

На самом деле негативная тенденция выступлений в «Метц» не так уж и продолжительная. Серия из трех поражений подряд, аналогичная той, что у ПСЖ. Серия из пяти матчей, в которой подопечные Оньона постоянно пропускают. Опять же: в этих результатах нет ничего удивительного для команды такого уровня. Именно поэтому, если неудача будет ожидать «Метц» и в следующем поединке, это не будет для команды началом конца. Хотя после нее ей просто необходимо будет набирать очки, чтобы не увеличивать отставание от соперников по турнирной таблице.

«ПСЖ» - «Метц». Прогноз

Парижане должны наконец одержать победу над соперником. Но она точно не будет легкой: «Метц» почувствовал, что именно сейчас - лучшее время для того, чтобы отобрать очки у соперника.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности