ФОТО. Невеста Роналду в откровенном леопардовом бикини

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram откровенную фотографию в леопардовом бикини.
«Рабочий день», — подписала фото Джорджина. Фото уже собрало более 2 миллионов лайков.
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Источник — Sport.ua
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