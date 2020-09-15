ФОТО. Невеста Роналду в откровенном леопардовом бикини

Джорджина Родригес соблазняет подписчиков

  • 15.09.2020 12:05
  • 4866 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Невеста Роналду в откровенном леопардовом бикини
© Instagram

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram откровенную фотографию в леопардовом бикини.

«Рабочий день», — подписала фото Джорджина. Фото уже собрало более 2 миллионов лайков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Work day 👙 @prettylittlething

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    protasov_lyopu_dadaj
      protasov_lyopu_dadaj, 15.09.2020 12:36
    +1
    да там такая жопа, сразу на дно идет
    плюс сайз модель
    гусенок гей, это для рекламы чисто
    Ссылка
    GluzKo
      GluzKo, 15.09.2020 12:20
    +1
    Ніфіга собі там ласти
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 15.09.2020 12:15
    +5
    Дівуля напевне добре плаває! Бо з таким розміром ноги важко погано плавати!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 15.09.2020 12:15
    +5
    Дівуля напевне добре плаває! Бо з таким розміром ноги важко погано плавати!
    Ссылка
    protasov_lyopu_dadaj
      protasov_lyopu_dadaj, 15.09.2020 12:36
    +1
    да там такая жопа, сразу на дно идет
    плюс сайз модель
    гусенок гей, это для рекламы чисто
    Ссылка
    GluzKo
      GluzKo, 15.09.2020 12:20
    +1
    Ніфіга собі там ласти
    Ссылка
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