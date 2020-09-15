Рома согласовала с Наполи трансфер Милика

Форвард «Наполи» и национальной сборной Польши Аркадиуш Милик близок к переходу в «Рому».

Клубы договорились о трансфере польского форварда за 25 млн евро. Теперь окончательное решение предстоит принять Милику.

Если «Рома» все-таки подпишет Милика, то продаст боснийца Эдина Джеко, который является трансферной целью туринского «Ювентуса».

Отметим, что в прошлом сезоне Милик принял участие в 26 матчах Серии А и забил 11 мячей.