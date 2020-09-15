КОНОПЛЯНКА: «Три матча за 7 дней? Лучше играть, чем сидеть на карантине»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал о начале подготовки к выездному поединку 3-го тура Премьер-лиги с «Зарей», который состоится 20-го сентября.

– Женя, успела ли команда отдохнуть и восстановиться? Как проходит подготовка к воскресной игре в Запорожье?

– Все замечательно. Настроение отличное, тем более стоит такая прекрасная осенняя погода. Сейчас тренеры делают акцент на том, чтобы мы свежими выходили на матчи. А когда ты возвращаешься к тренировкам отдохнувшим и с большим желанием, то на сто процентов выкладываешься, работаешь с максимальной интенсивностью. Надеюсь, и результат будет положительным.

– В прошлом сезоне «Заря» вела борьбу за серебро. Насколько это принципиальный и тяжелый соперник?

– Думаю, не только мы, но и все команды Премьер-лиги понимают, насколько опасна «Заря». Нельзя ни в коем случае расслабляться. К тому же противника в два раза больше мотивирует проигрыш в двух стартовых встречах, он выйдет заряженным и захочет взять очки. Чтобы добиться положительного результата, мы должны быть готовыми к этому и отдаваться на сто процентов, как на тренировках, так и в матче.

– Насколько тяжело будет за семь дней провести три поединка?

– Лучше играть, чем сидеть на карантине. Думаю, все ребята только рады, что предстоит много матчей, пусть и в таком графике – через два дня на третий. В «Шахтере» собраны профессионалы, думаю, справимся с этим. Важно правильно восстанавливаться, ведь не все могут на сто процентов выглядеть свежими, играя через два дня на третий. Но каждый знает свое тело, как лучше восстановиться после матчей, поэтому здесь нужна персональная ответственность.