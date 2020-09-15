Хавбек Колоса: «Команда мечтала о еврокубках, мы не боимся Лиги Европы»

«Колос» в рамках квалификации Лиги Европы дебютирует в еврокубках выездным матчем против греческого «Ариса».
Хавбек Евгений Морозко надеется, что команде удастся пройти дальше.
«Непростой будет матч, большая ответственность. Мы мечтали о еврокубках, у нас все получилось. Почему бы не попробовать выйти дальше. «Колос» спокойно готовился, мы не боимся».
«Для нас это новый опыт, команда долго к этому шли», - сказал Морозко.
Игра пройдет 17-го сентября, начало в 21:00.
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Источник — Футбол 1/2/3
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