Хавбек Колоса: «Команда мечтала о еврокубках, мы не боимся Лиги Европы»

«Колос» в рамках квалификации Лиги Европы дебютирует в еврокубках выездным матчем против греческого «Ариса».

Хавбек Евгений Морозко надеется, что команде удастся пройти дальше.

«Непростой будет матч, большая ответственность. Мы мечтали о еврокубках, у нас все получилось. Почему бы не попробовать выйти дальше. «Колос» спокойно готовился, мы не боимся».

«Для нас это новый опыт, команда долго к этому шли», - сказал Морозко.

Игра пройдет 17-го сентября, начало в 21:00.