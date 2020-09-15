Томаш КЕНДЗЕРА: «У Динамо тяжелый календарь, но мы справимся»

Защитник прокомментировал матч квалификации Лиги чемпионов

  • 15.09.2020 10:10
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Томаш КЕНДЗЕРА: «У Динамо тяжелый календарь, но мы справимся»
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал предстоящий матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против АЗ Алкмаар.

Игра стартует сегодня в 20:00.

- Трудно сказать, повезло нам со жребием на этом этапе, или нет, ведь я не могу определиться, какой соперник был бы сильнее, а какой - слабее - по моему мнению, среди наших потенциальных соперников не было плохих команд. Получилось так, что играем с «АЗ», нужно выходить на поле и побеждать. Хорошо, что мы играем дома, на своем стадионе – это плюс для нашей команды. Но, к сожалению, играем без фанатов, это огорчает, ведь гораздо приятнее во время поединка чувствовать поддержку.

- Недавно вы вернулись из сборной, за которую провели два поединка, теперь по два матча в неделю будет у «Динамо». В каком моральном и физическом состоянии находитесь, и как справитесь?

- После сборной, к счастью, все хорошо и с настроением, и со здоровьем. 8 сентября я вернулся в Киев, а 9-го уже тренировался вместе с командой. Полноценно готовлюсь к ближайшим матчам, думаю, никаких проблем не будет. Календарь у нас, действительно, довольно тяжелый, но мы знали, что так будет, поэтому хорошо готовились к сезону с Мирчей Луческу. Так что, думаю, мы справимся.

- Разбирали ли уже игру будущего соперника - «АЗ» (Алкмаар). Возможно, сами смотрели их матчи?

- Нет, думаю, мы будем делать это уже ближе к матчу, когда начнем целенаправленную подготовку. Пока могу только сказать, что я встречался с голландскими клубами дважды: два года назад в составе «Динамо» на стадии плей-офф играл с «Аяксом», который помешал нам пройти в групповой этап Лиги чемпионов, а недавно играл против сборной Нидерландов в составе своей национальной команды.

- Можно ли предположить, что все голландские команды играют примерно в одинаковый футбол, или у «АЗ» есть своя специфика?

- Наверное, все команды из этой страны играют в техничный футбол, через короткие передачи. Повторюсь, я не знаю, как играет «АЗ», но предполагаю, что голландская школа придерживается построения игры именно через короткий пас.

- С нетерпением ли ждете матча с «АЗ», чтобы наконец попасть в групповой этап Лиги чемпионов?

- Конечно. В течение всего прошлого сезона мы боролись за второе место в чемпионате именно для того, чтобы получить право играть в Лиге чемпионов. Предстоящая игра для каждого из нас чрезвычайно важна, ведь все футболисты мечтают играть в Лиге чемпионов.

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Источник — ФК Динамо Киев

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