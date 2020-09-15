Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Динамо и АЗ сейчас не в лучших кондициях»

Эксперт небольшое преимущество отдает киевлянам

  • 15.09.2020 09:27
  • 628 просмотров
  • 4 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Динамо и АЗ сейчас не в лучших кондициях»
© fcdynamo.kiev.ua

Эксперт Евгений Левченко, который ранее играл в Нидерландах, высказался о матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» - АЗ Алкмаар.

— АЗ уступает по финансам китам нидерландсого футбола — «Аяксу», ПСВ и «Фейеноорду»?

— «Фейеноорду» — нет. А ПСВ и «Аяксу» — да, причем, амстердамцам — очень много. Но за счет правильной трансферной политики и качественной работы академии клуба он нивелируют отставание от грандов, а порой и превосходят их.  

— Без поддержки зрителей «Динамо» будет иметь преимущество в Киеве?

— Да. Хотя бы потому, что есть возможность готовиться на одном месте, никуда не перелетая. Дома всегда легче. К тому же я уже говорил, что АЗ находится не на пике своей готовности. Но все равно игра будет интересной, поскольку все нужно решить в одном матче.  

— Как бы вы построили игру против АЗ?

— Я не тренер «Динамо». Но если пофантазировать, то первым делом я бы постарался оставить соперника без мяча. Нельзя давать развернуться Стенгсу, Идрисси и Боаду. А также попытался бы выманивать защитников АЗ подальше от ворот, а затем их оббегать. Думаю, это залог успеха (улыбается).

— Каким будет ваш прогноз?

— «Динамо» и АЗ сейчас не в лучших кондициях, но кто лучше за две последние недели подготовится тактически и ментально, тот и победит. Я все-таки отдам небольшое преимущество украинской команде.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 15.09.2020 09:42
    +1
    Trasher311987, 15.09.2020 09:37
    Ещё раз для людей которые носят каски.
    Есть разница 3 официальных матча и 1?
    Ага)) Забили 7 без упоминания что 4 Олимпику.
    Зато АЗ ЕЛЕ выиграл у Виктории. Типа Динама кривоногая сильнее Виктории. У Яблонца только вот глотали, а Виктория куда сильнее
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.09.2020 09:37
    -4
    mayakovskiy1, 15.09.2020 09:34
    Виктория конечно не так сильна как Олимпик)))
    Ещё раз для людей которые носят каски.
    Есть разница 3 официальных матча и 1?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 15.09.2020 09:34
    +1
    Trasher311987, 15.09.2020 09:31
    Всмысле как это не в лучших Динамо 3 официальных матча 7 забили 2 пропустили.
    Аз 1 матч. Еле выиграл у Витории.
    Может надо чуток быть адекватным?
    Виктория конечно не так сильна как Олимпик)))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.09.2020 09:31
    -6
    Всмысле как это не в лучших Динамо 3 официальных матча 7 забили 2 пропустили.
    Аз 1 матч. Еле выиграл у Витории.
    Может надо чуток быть адекватным?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 15.09.2020 09:42
    +1
    Trasher311987, 15.09.2020 09:37
    Ещё раз для людей которые носят каски.
    Есть разница 3 официальных матча и 1?
    Ага)) Забили 7 без упоминания что 4 Олимпику.
    Зато АЗ ЕЛЕ выиграл у Виктории. Типа Динама кривоногая сильнее Виктории. У Яблонца только вот глотали, а Виктория куда сильнее
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 15.09.2020 09:34
    +1
    Trasher311987, 15.09.2020 09:31
    Всмысле как это не в лучших Динамо 3 официальных матча 7 забили 2 пропустили.
    Аз 1 матч. Еле выиграл у Витории.
    Может надо чуток быть адекватным?
    Виктория конечно не так сильна как Олимпик)))
    Ссылка
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