Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Динамо и АЗ сейчас не в лучших кондициях»

Эксперт Евгений Левченко, который ранее играл в Нидерландах, высказался о матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» - АЗ Алкмаар.

— АЗ уступает по финансам китам нидерландсого футбола — «Аяксу», ПСВ и «Фейеноорду»?

— «Фейеноорду» — нет. А ПСВ и «Аяксу» — да, причем, амстердамцам — очень много. Но за счет правильной трансферной политики и качественной работы академии клуба он нивелируют отставание от грандов, а порой и превосходят их.

— Без поддержки зрителей «Динамо» будет иметь преимущество в Киеве?

— Да. Хотя бы потому, что есть возможность готовиться на одном месте, никуда не перелетая. Дома всегда легче. К тому же я уже говорил, что АЗ находится не на пике своей готовности. Но все равно игра будет интересной, поскольку все нужно решить в одном матче.

— Как бы вы построили игру против АЗ?

— Я не тренер «Динамо». Но если пофантазировать, то первым делом я бы постарался оставить соперника без мяча. Нельзя давать развернуться Стенгсу, Идрисси и Боаду. А также попытался бы выманивать защитников АЗ подальше от ворот, а затем их оббегать. Думаю, это залог успеха (улыбается).

— Каким будет ваш прогноз?

— «Динамо» и АЗ сейчас не в лучших кондициях, но кто лучше за две последние недели подготовится тактически и ментально, тот и победит. Я все-таки отдам небольшое преимущество украинской команде.